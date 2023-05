El Partido Comunista (PC) repudió hoy las declaraciones expresadas por el exfiscal Luis Moreno Ocampo quien sostuvo que ese espacio política fue "cómplice" de la última dictadura cívico militar y recordaron que en sus filas hubo "más de 200 desaparecidos y desaparecidas" y sobrevivientes que dieron cuenta de cómo "la represión" ilegal afectó a la organización".

"No solamente el PC cuenta en sus filas con más de 200 desaparecidos y desaparecidas sino también con cientos de sobrevivientes que han dado testimonio de cómo la represión afectó a la organización y a sus integrantes", expresaron desde el partido en un comunicado de prensa.

Durante una entrevista emitida ayer por la TV Pública, Moreno Ocampo, uno de los fiscales del juicio a las Juntas Militares, aseguró que el PC "fue cómplice de la dictadura", que "apoyaba específicamente" al expresidente de facto Jorge Rafael Videla "porque creían que era el moderado" y agregó que a los militantes de ese partido "no los torturaban ni secuestraban".

En respuesta, el PC recordó que gracias al testimonio del exdiputado nacional y sobreviviente Juan Carlos Comínguez, "se pudo identificar recientemente un desconocido centro clandestino de detención ubicado en la calle Pomar, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"La historia es una: además de contar cientos de víctimas entre las filas del PC, incluidas familias enteras y hasta chicos de 14 años (como Floreal Avellaneda), el PC no tuvo un sólo funcionario durante la dictadura en ningún nivel ni ámbito del Estado. No todos pueden decir lo mismo", sostuvo la referente de la dirección nacional del PC, Zaida Chmaruk.

Y agregó: "Moreno Ocampo debe creer que él conoce la historia de los sobrevivientes o familiares de desaparecidos mejor que ellos mismos y reproduce las mentiras de los apologistas de la dictadura".

También recordaron que el PC "es el único partido político querellante en juicios de lesa humanidad y ha contribuido a la condena de decenas de genocidas en todo el país".

A su vez, contabiliza entre sus filas alrededor de 5.000 trabajadores y trabajadoras cesanteados, 1.500 presos, 500 secuestrados y más de 200 desaparecidos y desaparecidas durante la última dictadura y publicó en 1982 el primer registro propio de sus militantes desaparecidos, posteriormente ampliad".

Asimismo, el PC hace saber que exigirá el derecho a réplica a las autoridades de la TV Pública por todos los medios disponibles.

Luego de la entrevista, Moreno Ocampo amplió su postura en su cuenta de Twitter al escribir: "La verdad: El Partido Comunista apoyaba a Videla, y miembros del Partido Comunista fueron víctimas de la dictadura".

"La ideología no explica como se manejan los problemas. La protección de los derechos humanos en el 76, el 85 y en el 2023 no es ni de derecha ni de izquierda. Es de todos. Nuestro pasado violento no se puede cambiar, pero tampoco se puede repetir. Podemos aprender manejar la violencia. Necesitamos un plan de seguridad para enfrentar el crimen organizado", reflexionó. (Télam)