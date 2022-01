La defensa del dirigente de la UOCRA La Plata Juan Pablo "Pata" Medina pidió hoy que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sea formalmente imputada en la causa en la que se investiga la supuesta "mesa judicial bonaerense" durante el Gobierno de Cambiemos.

"Vidal mintió cuando dijo que la presencia de (el subsecretario de Justicia, Adrián) Grassi en la reunión obedecía a su competencia en materia de víctimas; cuando dijo que el Ministerio de Justicia acompañó a los empresarios a formular las denuncias; al expresar que no se trató más que de una reunión de trabajo y que no sabía de su existencia y cuando expuso que Juan Pablo Medina y Marcelo Balcedo tenían múltiples antecedentes y pedidos de detención previos", embistió el abogado César Albarracín.

MIRÁ TAMBIÉN Ceriani: La campaña de vacunación fue y sigue siendo un éxito

Además, consideró que "no es un dato menor que haya reconocido implícitamente que se reunió o habló con los imputados para acordar la versión (`Tuve que reconstruir todo lo que había pasado´)", añadió.

Click to enlarge A fallback.

En ese mismo sentido, denunció un "intento de condicionar a la justicia señalando supuestos defectos procesales que van en sintonía con la estrategia jurídica que desplegó en el expediente uno de los Agentes de la AFI involucrados en el caso (pedido de incompetencia)".

MIRÁ TAMBIÉN El abogado del Pata Medina solicitó que se impute a Vidal por la mesa judicial bonaerense

Larreta - Vidal

Albarracín se refirió a la recusación contra el juez Ernesto Kreplak que presentó el ex espía Juan Sebastián De Stéfano, en una suerte de adelanto de un planteo de incompetencia por territorialidad.

Según el abogado del "Pata" Medina, "esta sucesión de mentiras y falsedades, junto al intento de justificación de la actividad desplegada para el armado de las causas, no es más que constitutivo de lo que la doctrina denomina ´indicio de mala justificación´ que, en el caso, posicionaría entonces a María Eugenia Vidal como una de las máximas responsables de los hechos que se investigan".

Sobre Grassi, la ex gobernadora y actual diputada porteña dijo que "estuvo presente en la reunión porque era la persona del Ministerio de Justicia que tenía a su cargo la asistencia a las víctimas".

Albarracín replicó: "Esto es falso porque el área de asistencia a la víctima dependió durante su Gobierno de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que en ese momento se encontraba a cargo de Ignacio Hagelstrom, designado por la propia Vidal en 2016". "No competía a Grassi la asistencia a las víctimas.

No hace falta mencionar que Grassi no es psicólogo ni asistente social, y que lejos de cualquier rol de contención, no hizo más que influir sobre los futuros testigos explicándoles que debían modificar sus relatos para que los hechos puedan encuadrar en algún delito", subrayó el abogado. Albarracín también refutó los dichos de Vidal en cuanto a que "el Gobierno a su cargo los acompañaba para que hicieran la denuncia porque tenían miedo".

Cámara de video

"Las dos causas iniciadas contra Juan Pablo Medina luego de esa reunión no fueron iniciadas por denuncias de empresarios asistidos por el Ministerio, sino que se trató de denuncias anónimas, una ingresada a un 0800 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la otra dejada supuestamente a escondidas en la mesa de entradas del Juzgado Federal de Quilmes", contrapuso. Finalmente, refutó la afirmación de Vidal en cuanto a que "para sus ministros era una reunión de trabajo".

"Es una afirmación inconsistente con la presencia tres altos agentes de la AFI, y más insostenible aún frente al rol protagónico que los mismos asumieron en presencia de los tres referentes ministeriales allí presentes", señaló. NE/PT/KDV NA