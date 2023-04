La extensa entrevista que dio hoy el presidente Alberto Fernández a radio Nacional Rock tuvo varios pasajes distendidos en los que el mandatario dio detalles de su vida privada y reveló, entre otras cuestiones, que tiene "el mismo número de celular desde 1994", desde donde intercambia cientos de mensajes a diario con personas que "no conoce" pero que "lo necesitan".

El Presidente fue recibido por el humorista, actor y músico Mex Urtizberea en la amplia cocina de su propia casa, en el barrio porteño de Caballito, donde fue entrevistado junto al periodista Matías Mowszet durante el programa "El Mañana", un ciclo de streaming que recibe a diario a distintos políticos, músicos, actores, periodistas y referentes de la cultura y que se emite por radio Nacional Rock.

Además de conversar sobre la actualidad política y económica del país y el panorama electoral en el Frente de Todos (FdT) para las próximas elecciones, el Presidente fue consultado por diversos temas de su vida y sobre cómo transitó su gestión, en la que tuvo que afrontar las consecuencias de la pandemia del coronavirus, la guerra entre Rusia y Ucrania y una de las mayores sequías de las últimas décadas.

"También te tocó el atentado a Cristina (Fernández de Kirchner) y tuviste un hijo. En tu cabeza, todo lo que pasa. Es una película, hay que hacer una película de Alberto (Fernández)", dijo el conductor Urtizberea, y le preguntó quién le gustaría que sea el actor principal de ese hipotético film.

El Presidente soltó una carcajada y le contestó "Robert De Niro" a nivel internacional y "Mex" en la versión vernácula, momento en el que el conductor se levantó de su silla e hizo un gesto con las manos en "V".

"Ayer Fabiola (Yañez, la primera dama) me decía, ¿no podés parar un minuto? Es que me levanté, tuve un desayuno, un almuerzo, y a las 5 vino gente. Así es la vida de un Presidente", contó Fernández luego de que fuera consultado por su día a día.

En ese sentido, el mandatario hizo alusión a que el expresidente Mauricio Macri le había recomendado "cortar cada dos semanas" mientras esté al frente de la Presidencia.

"Soy 24 por 24 horas. Me lo dijo de buena fe, pero son miradas distintas. Yo estoy todo el día pendiente", remarcó, y resaltó que tiene el mismo teléfono celular "desde el año 1994".

Fernández indicó que "ese teléfono lo tiene todo el mundo en la Argentina" y que lo que "más quiero" es que "el que me conoció y me necesita me pueda escribir y que el que no me conoce y me necesita, también".

"Los que veo y pueda darle respuesta le doy respuesta a todos. ¿Cómo querés tomarte cuatro días de descanso cada dos semanas si querés estar atento a todo?", dijo, y reveló que tiene en su teléfono "8.336 mensajes que no llegué a ver".

El mandatario ejemplificó esto con un pedido que recibió ayer desde Chaco, que comenzó de forma "altiva" pero que terminó "ocupándose" del planteo.

"Ayer me escribió un compañero del Chaco que no me conoce, alguien le dio mi teléfono. Me escribió en términos muy altivos. Yo le dije 'si cambias el tono de la conversación podemos charlar', todo por WhatsApp, y tuvimos una charla espléndida", comentó Fernández.

Sobre el final de esa anécdota, el Presidente añadió: "Terminó entendiendo lo que yo le decía y yo terminé entendiendo su reclamo. Le dije: 'mañana llego a Casa de Gobierno y me ocupo de lo que me estás planteando'".

Consultado en relación a si prefiere su paso por la Presidencia o por la Jefatura de Gabinete, Fernández respondió haberla "pasado bien siempre".

"Como Jefe de Gabinete tuve un privilegio, fui el más cercano a Néstor Kirchner. Ese es un privilegio que me guardo para mí. Lo que aprendí con Néstor es enorme, mucho", recordó.

También el mandatario mencionó que "la política es un acto de servicio" y que, si bien es "absolutamente legítimo que alguien quiera hacer plata" eso es algo que "no se puede hacer" con la política.

"Te vas a ir igual o más pobre que cuando llegaste. Si quiero hacer plata dejo la política y me voy a trabajar a mi estudio, que como abogado me iba muy bien", indicó, y explicó que actualmente su emprendimiento no está en funcionamiento ya que cualquiera "puede pensar que hay una contradicción de intereses".

En cuanto a recuerdos de su infancia, el Presidente fue consultado al respecto de si actuó en un acto escolar cuando era niño.

"Fui granadero y fui Juan de Garay en la fundación de Buenos Aires. Era ridículo. También actué una vez de payaso en un acto", rememoró sobre algo que calificó de "un papelón" y aclaró que "éramos chiquitos, no sabíamos lo que hacíamos".

También fue consultado por su primer beso, a lo que el Presidente indicó haber sido cuando "tenía 15 años" y resaltó acordarse "perfectamente".

"Pero voy a dar pocos detalles porque un hombre no tiene memoria", ironizó.

Al finalizar la entrevista fue invitado por Urtizberea a su ciclo llamado FA, en el que distintos artistas, músicos y personalidades de la cultura se acercan a su casa a participar de una velada que se completa con música en vivo en su jardín, un programa transmitido por YouTube.

(Télam)