Dirigentes y militantes de la organización política Principios y Valores, que conduce el exsecretario de Comercio y precandidato presidencial Guillermo Moreno, presentarán hoy al sacerdote Eduardo Graham como precandidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

El encuentro, convocado para las 17 bajo el lema "Porque el problema es moral", se desarrollará en la sede gremial de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), ubicada en Montevideo 690 de Capital Federal, informaron a Télam voceros partidarios.

Participarán Moreno junto a su precandidato a vicepresidente, el sindicalista Leonardo Fabré, y el precandidato a la Gobernación bonaerense, Luis D' Elía, entre otros dirigentes.

Graham es licenciado en Teología por la Universidad Católica de Argentina (UCA), párroco de la parroquia San Pedro Telmo, profesor universitario y director de teatro.

"Fue una propuesta inesperada que me hizo Guillermo Moreno. Yo suelo acompañar, estar cerca de los que me piden, estar cerca de quienes realizan las tareas de las actividades comunitarias y políticas, y la verdad que Guillermo me planteó esto hace mucho", contó Graham en declaraciones a Radio Rebelde.

Por su parte, D'Elía celebró que el Arzobispado de Buenos Aires "haya autorizado Graham a ser nuestro candidato a Jefe de Gobierno".

En declaraciones a Télam, el dirigente social destacó que Graham "es un hombre de un alto compromiso con los ciudadanos de Capital Federal y está dispuesto a trabajar para terminar en la Ciudad con la corrupción y con esa ciudad que expulsa a los más pobres, para construir una Ciudad de Buenos Aires para todos". (Télam)