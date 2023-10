El Partido Comunista de La Plata, Berisso y Ensenada denunció hoy la vandalización de la sede del Comité de la provincia de Buenos Aires en esta ciudad, ocurrida en la madrugada de ayer, manifestó que se suma a una serie de ataques a locales del espacio político y advirtió que "este accionar es parte del avance neofascista y de la violencia política".

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el espacio político informó que el ataque fue perpetrado en el frente del local partidario "con insultos sobre la imagen de nuestros referentes y camaradas desaparecidos por la última dictadura cívico-militar".

"Denunciamos y hacemos público el hecho, ya que no se trata de un evento aislado sino que este accionar es parte del avance neofascista y de la violencia política en nuestro país", expresó.

Afirmó que el hecho "tiene su antecedente más grave en el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner" y remarcó que "recientemente, la semana pasada, fue atacado del mismo modo el local del PC en Bahía Blanca y el mes pasado colocaron bombas motolov en el local de Callao en Capital, también de nuestra organización, sobre las placas que conmemoran a nuestros desparecidos".

MIRÁ TAMBIÉN Los resultados de la elección a gobernador en Entre Ríos comenzarán a publicarse a las 21

Por último, expusieron en la cuenta de la red social Instagram: "A 40 años del retorno de la democracia no podemos permitir que se retomen y profundicen prácticas de violencia, odio y persecución típicas de la dictadura cívico militar. Una vez más les decimos no pasarán, porque no tenemos miedo, continuaremos militando por un mundo más justo, sin explotadores ni explotados". (Télam)