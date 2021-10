El papa Francisco reiteró ante jueces argentinos que no deben perder de vista "nunca" que "no hay democracia con hambre, no hay desarrollo con pobreza y mucho menos justicia en la inequidad". Su pedido llegó en un mensaje de video para el evento virtual del Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. Los alentó a "buscar siempre el bien de la patria", en tanto que no ocultó su preocupación por "los elevados niveles de pobreza" que flagelan a la Argentina. "Son el indicador más claro de la injusticia distributiva que rige en el mundo y de las fallas que nosotros hemos tenido en la implementación de los derechos más elementales. La periferia aumenta y el centro del poder, de la riqueza, se estrecha cada vez más. O sea, la mayor parte del dinero y las posibilidades para unos pocos y la mayoría sufre la pobreza", lamentó el sumo pontífice.

Por otro lado, el papa Francisco destacó que la pandemia "agudizó todavía más los terribles escenarios sociales", por lo que urgen "respuestas creativas y efectivas para millones de hermanas y hermanos". "En la misión de jueces que tienen ustedes, nunca pierdan de vista que no hay democracia con hambre, no hay desarrollo con pobreza y mucho menos justicia en la inequidad", advirtió, como ya había hecho durante una cumbre de jueces que tuvo lugar en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, en el Vaticano, en junio de 2019. En un extracto que firma la corresponsal Elizabeta Piqué -y que publica el matutino porteño La Nación- el papa argentino agrega:"Recuerden que el primer compromiso que debe tener el Estado es con el bienestar y la felicidad del pueblo, empezando por las necesidades más fundamentales".

Francisco prosiguió: "Cualquier plan o teoría carece de legitimidad si su consecuencia es mayor sufrimiento y mayor descarte de los pueblos. Cualquier plan lo primero que debe lograr es la atención al pueblo, a las necesidades esenciales del pueblo". Recordó también a las "tres T", techo, tierra y trabajo, que suele reclamar junto a los movimientos populares. "Cualquier teoría que venga a querer suplantar esta realidad es mayor sufrimiento y descarte de los pueblos", afirmó el Papa y dijo desear que los debates teóricos del evento sirvieran luego "para transformar la realidad de los que más necesitan de justicia".

Del evento, organizado por el juez Roberto Andrés Gallardo, que suele tener contactos regulares con el Santo Padre-, participaron el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, "canciller" de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y el juez Carlos Balbín, coordinador del Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. AEB/KDV NA