Jorge Suárez, padre del submarinista del ARA San Juan, Germán Suárez, afirmó hoy que "las pruebas contra (Mauricio) Macri son contundentes" en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de la embarcación, por la cual el expresidente fue procesado y embargado ayer sin prisión preventiva.

"Sabíamos que lo iban a procesar porque las pruebas son contundentes. No pudieron destruir tres discos rígidos", afirmó Suárez en declaraciones a radio LT9 de Santa Fe.

Para el padre de Germán, que tenía 29 años y fue ascendido post mortem al grado de cabo principal, "nunca se pueden probar (las maniobras) de los servicios de inteligencia porque se dan boca a boca, pero estos eran todos mensajes dirigidos a Macri, de (Gustavo) Arribas", exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Suárez dijo que los involucrados en la investigación "dejaron los dedos pegados por todos lados" y sostuvo que "está comprobado hasta con fotos, fotografiaron incluso a hijos chiquitos de compañeros".

"La primera víctima fue mi mujer, le borraron todos los audios del celular, hasta la última conversación que tuvo antes de partir a Ushuaia (Tierra del Fuego). Nos dábamos cuenta por las entradas. Entraban a los correos con IP del sudeste asiático, que no se pueden constatar. Mis amigos me decían que me escuchaban mal por teléfono, me decían que lo tenía intervenido", denunció.

Además, contó que comenzaron a sospechar que eran espiados porque en una reunión en Casa de Gobierno "Macri dio detalles a la perfección" de lo que se había hablado en una reunión privada.

Luego, criticó a la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, por salir a defender a su jefe político.

"Todos hablan. Habla Lombardi, habla Patricia Bullrich, pero no tienen ni idea. Hay una causa por espionaje que Macri les hizo a propia gente de él, y ahí están de querellantes (María Eugenia) Vidal, (Horacio Rodríguez) Larreta y (Diego) Santilli. No es nuevo, siempre lo hizo, y nos investigó a nosotros que somos las víctimas", puntualizó.

Suárez dijo que "hasta se nos metieron en las misas para los chicos", y desestimó el argumento de persecución política que esgrime el exjefe de Estado, de quien opinó que "es un inmoral".

"Inmoral con nosotros, inmoral con los hechos. Nosotros no estamos en la grieta, no estamos afiliados a partidos políticos. Solo queremos justicia. Tratan como bobo al pueblo argentino, pero el pueblo va dejando de ser bobo", consideró.

Sobre el final, valoró que a los lugares donde van los familiares "les hacen homenajes" y comparó ese hecho con el día en que Macri se presentó ante el Juzgado Federal que encabeza Martín Bava, "cuando Lombardi quiso llevar 270 colectivos a Dolores, se pelearon entre ellos y no fue ninguno". (Télam)