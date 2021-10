El oficialismo se encolumnó detrás de la idea del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de subsidiar viajes de egresados de estudiantes secundarios en un esfuerzo por reactivar el sector del turismo provincial, tras las duras críticas que descargaron desde la oposición.

Como nueva línea divisoria, los opositores cuestionaron la iniciativa, tildándola de electoralista en procura de conseguir votos de los jóvenes en edad escolar. En ese marco, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, calificó al anuncio como una "estrategia política válida", mientras que la vicepresidenta Cristina Fernández también expresó su respaldo al programa anunciado por Kicillof, realizando duras críticas hacia el ex presidente Mauricio Macri.

Por su parte, la vicepresidenta defendió la decisión de Kicillof y rechazó las críticas que realizaron dirigentes de Juntos por el Cambio respecto del incremento del gasto que supondría la implementación del programa de viajes de egresados. En su cuenta de la red social Twitter, Cristina Kirchner cuestionó el "blanqueo de 35 millones de dólares" que realizó el ex presidente Mauricio Macri.

Además, consideró que los medios críticos al kirchnerismo no cuestionaron "cuando Macri le regaló a la mamita y el hermanito el blanqueo de 35 millones de dólares". "Ahora si Axel subsidia con $30.000 el alojamiento y transporte del viaje de fin de curso de los secundarios de PBA, medida a dos bandas para los sectores más castigados por la pandemia, transporte de larga distancia y Hoteles de la Provincia, eso sí es un regalo andaaaa…", disparó la ex mandataria.

A su turno, Perczyk afirmó que la iniciativa del gobierno bonaerense para fomentar el turismo provincial con viajes de egresados "gratis" es "una estrategia política válida".

"Hay otras jurisdicciones, que tienen otro color político, que organizan campamentos y los chicos se van de viaje y tienen otras experiencias", resaltó el ministro de Educación. En declaraciones radiales, el funcionario nacional puntualizó: "El verbo no es regalar sino garantizar algo que unos tienen y los demás no tienen. No se está regalando. Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela".

También, a lo largo de la jornada el propio Kicillof defendió su iniciativa al señalar que aquellos que la critican "no se preocupan por los paraísos fiscales". Luego del anuncio del programa turístico, los dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionaron en duros términos la iniciativa y afirmaron que se trataba de una medida "electoralista" para intentar revertir la derrota que sufrió el Frente de Todos en las PASO del 12 de septiembre.

En esa línea, la la presidenta del PRO, Patricía Bullrich, afirmó que "no tiene lógica" la iniciativa del gobierno bonaerense, por lo que auguró que "el Frente de Todos se va a derrumbar con estas políticas". "El plan de Kicillof me genera una enorme indignación. No tiene lógica que se vayan gratis. La cultura del regalo no va. En todo caso tendrían que hacer una línea de crédito. No va más en la Argentina que todo es gratis", sentenció en declaraciones radiales. MD/AMR NA