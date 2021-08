Luego de que el presidente Alberto Fernández asegurara que el Estado argentino hará de internet un servicio esencial público, en un desafío abierto a quienes resisten esa alternativa en el mercado, el presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, Alfredo Luenzo (Frente de Todos), dijo que presentará un proyecto de ley en ese sentido. El legislador oficialista indicó que este "acompañamiento firme" a la voluntad del mandatario "se va a ver traducido en la presentación de un proyecto de ley". "Esto implica un insumo más que vamos a aportar desde el ámbito legislativo para sumarnos a la decisión que ha tomado el presidente de ir por un marco normativo legal, firme, robusto, y que realmente el acceso a internet sea una realidad, no solamente en Capital, sino en todos los rincones de la Argentina", manifestó. La idea es que internet tenga el mismo status y apliquen el mismo tipo de regulaciones estatales que tienen por ejemplo otros servicios públicos como la energía eléctrica, el gas, el agua y el transporte de pasajeros. "Quería desde la presidencia de la comisión acompañar y apoyar públicamente la decisión que ha tomado el presidente de avanzar en declarar a internet como un servicio esencial público", añadió. El chubutense recordó que el decreto de Necesidad y Urgencia 690/21 que declaró a las telecomunicaciones como un servicio público esencial "fue un gran paso" pero lamentó que luego haya quedado frenado en la Justicia por cautelares y fallos que suspendieron parcialmente los efectos de la medida. "Lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema", fustigó. El decreto del Poder Ejecutivo tiene fuerza de ley, sin embargo, no estaría alcanzando por lo que desde el Gobierno piensan que una ley nacional le daría más solvencia al marco normativo. "La conectividad es el eje central de nuestras vidas", expresó Luenzo, y señaló: "Tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su realidad con internet, pero esta no es la realidad que tiene el interior, donde el mercado no lo puede resolver". El senador oficialista advirtió que "la brecha digital que tenemos en Argentina es alarmante" y citó el caso de la provincia de Formosa, que "apenas el 30% tiene acceso a la conectividad". "Provincias como las nuestras, en la Patagonia argentina, donde rondamos el 40% y 50%. Y esto significa lisa y llanamente, en un marco de pandemia como estamos viviendo, ser excluidos del sistema educativo, de salud, del trabajo y economía del conocimiento", enfatizó. SH/MG/OM/GAM NA