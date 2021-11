El oficialismo porteño restringió hoy en la Legislatura el acceso de un grupo de vecinos que intentaba participar de la reunión de la comisión de diputados destinada a debatir un paquete de proyectos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires que habilitan la construcción de edificios en los predios ribereños de Costa Salguero y la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

En rigor, la reunión comenzó a las 10 en el salón San Martín de la Legislatura, con la presencia de los legisladores de las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto y Hacienda, en tanto que en las puertas del edificio parlamentario se congregó una decena de asambleas barriales para rechazar el debate con la consigna "No a la Venta de la Costanera".

Fue entonces cuando una delegación de vecinos y vecinas ingresó a la Legislatura y solicitó acceder al salón para presenciar la reunión y hacer uso de la palabra en la parte inicial del encuentro, tal como lo establece el reglamento interno que asigna a la ciudadanía la posibilidad de intervenir en los primeros 30 minutos.

No obstante, esta herramienta de participación ciudadana quedó bloqueada a raíz de la implementación de protocolos por la pandemia del coronavirus, que determinaron que los vecinos y las vecinas podían manifestar sus opiniones a través del envío de correos electrónicos.

Con ese esquema como argumento, fue que se impidió la entrada del grupo barrial al salón, lo que generó el reclamo y la queja ante los diputados presentes del bloque oficialista para que autorizaran la presencialidad a fin de manifestar su postura respecto de los expedientes en tratamiento.

Media hora después y tras las gestiones realizadas por los legisladores del Frente de Todos (FdT), el grupo pudo entrar, no obstante el personal de seguridad del Parlamento no permitió que porten los carteles que tenían con leyendas como "Menos Torres y Más Verde" y "No destruyan la Ciudad".

"Solo pudimos entrar 15 personas, pero no nos dejaron hablar, sino que solo leyeron algunos de los correos electrónicos que mandamos", contó a Télam María José Lubertino, de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y de la asamblea barrial Vecinos Sensibles de Palermo.

Los mensajes recibidos de manera digital, en tanto, coincidieron en una oposición a la sanción de los proyectos al sostener que reflejan una "visión antidemocrática y elitista de la Ciudad" por parte del Gobierno porteño. (Télam)