El oficialismo de la Cámara de Diputados fracasó en su intento de sesionar hoy para tratar un conjunto de iniciativas, pese a haber propuesto ampliar el temario del plenario, ante la negativa de dar quórum y habilitar el debate por parte de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques.

El Frente de Todos (FdT) había impulsado la sesión especial para debatir la creación de ocho Universidades y el proyecto de Moratoria Previsional, para que puedan jubilarse unas ochocientas mil personas que tienen la edad o están cerca de la misma y le faltan los treinta años de aportes.

El temario también incluía los proyectos sobre la ley 22.990 de Sangre y de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de Down, para hijo en gestación o recién nacido, y el programa Federal Único de Informatización y digitalización de historias clínicas.

De esta manera, los proyectos que se iban a tratar hoy se demorarán hasta que se inicien las sesiones ordinarias o hasta las sesiones extraordinarias, si es que son convocadas por el Poder Ejecutivo y los incluye dentro del temario diseñado por el Gobierno Nacional.

Si bien a lo largo de toda la jornada hubo negociones para ampliar el temario y el oficialismo propuso incluir en la agenda los proyectos de Ley de Alquileres y el régimen previsional especial para Brigadistas, la principal bancada opositora mantuvo su posición de no dar quórum.

El Frente de Todos formalizó su decisión de ampliar el temario en la reunión de Labor de Labor Parlamentaria, que encabezó la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, y participan los jefes de los bloques políticos de todo el cuerpo legislativo.

Con esa falta de acuerdo, el oficialismo ingresó en el recinto, cuyos palcos estaban colmados por ciudadanos que reclaman la creación de ocho Universidades, y con las bancas que mostraban banderines con los colores de Argentina, en homenaje a los campeones del Mundial del Fútbol.

Tras aguardar la media hora reglamentaria, la presidenta de la Cámara de Diputados dispuso el levantamiento de la sesión al comprobar que sólo se habían reunido 124 de los 129 legisladores necesarios para dar inicio a la sesión, ya que habían asistido 116 del FDT, 4 de Provincias Unidas y 4 de la izquierda.

En tanto, no dieron quórum -además de JxC- el Interbloque Federal (que reúne a Identidad Bonaerense; Córdoba Federal y socialistas); el Bloque Ser; el Movimiento Popular Neuquino (MPN); la Libertad Avanza (liderado por Javier Milei) y Avanza la Libertad.

Al hablar en minoría, el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, advirtió que "hasta dos minutos antes de iniciar (la reunión de) Labor Parlamentaria teníamos un acuerdo político para construir el quórum, pero el bloque de Evolución nos comunicó que no iba a poder dar quórum".

Martínez se refería a que Evolución Radical se había manifestado a favor de tratar la creación de algunas de las ocho Universidades ya que uno de los referentes de esa agrupación y vicerrector de la UBA, Emilio Yacobitti, impulsada dos de esas altas casas de estudio.

"Nosotros decimos lo mismo en privado y en público", ironizó Martínez y vinculó lo sucedido con un título del diario Clarín que adelantaba que el kirchnerismo tendría los números necesarios para dar el debate gracias a un sector del radicalismo.

En ese sentido, Martínez dijo que "si nosotros no queremos, muchas veces, quedar en estos lugares, si nosotros no queremos ser mascota de (Héctor) Magnetto, tenemos que ser capaces de tener la estatura política, la capacidad de poder imponer la voluntad política por sobre las presiones de los sectores corporativos de la Argentina".

Martínez acusó a la oposición de tener un plan para que "no se sesione en diciembre, que se vaya directamente a sesionar a febrero y todo lo que se hizo en las últimas semanas fue exactamente eso".

Juntos por el Cambio expresó su postura en una conferencia de prensa donde justificó su decisión de no dar quórum pese a la ampliación del temario.

"Habíamos decidido no dar quórum y hoy, sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número, hicieron una ampliación de temario, pero no vamos a sesionar de esta manera. Estamos dispuestos a acordar un plan de labor que pueda consensuarse entre el oficialismo y la oposición con temas vinculados a lo que la gente está demandando, que no puede esperar caprichos de nadie", aseguró el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri.

Negri señaló que "reiteramos nuestra vocación de diálogo y búsqueda de consensos para trabajar en esta Cámara de Diputados sin manoseos ni artimañas y con la seriedad que la labor parlamentaria exige", agregó.

Desde Evolución Radical, la legisladora Daya Tavela afirmó que "no vamos a caer en la trampa del oficialismo que mezcla temas que afectan en forma severa las cuentas públicas con el fortalecimiento del sistema universitario".

Por su parte, el presidente del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, reiteró que desde esa fuerza política quieren sesionar "con un temario de consenso" y volvió a pedir que se incluyan una iniciativa sobre ganancias para las pymes y reformas de la ley de Biocombustibles.

Tras la caída de la sesión diputados desde el oficialismo formularon expresiones en minoría sobre las iniciativas que hoy no se pudieron tratar, como sucedió en la frustrada y escandalosa sesión del 1ro de diciembre pasado.

Una de las diputadas que expuso fue la presidenta de la comisión de Previsión y Seguridad Social, Marisa Uceda, quien cuestionó en duros términos a los legisladores de JxC, al afirmar que "no se querían tomar un feriado y se tomaron un mes los planeros del sistema legislativo".

Asimismo, lamentó que no se pueda aprobar el proyecto de Moratoria Previsional, al afirmar que "estábamos deseosos de poder aprobar un nuevo plan de pago de deuda previsional, porque como Estado nos hacemos cargo de las situaciones e intentamos corregir errores" .

Desde la oposición, la diputada de izquierda, Romina del Plá, afirmó que el fracaso de la sesión "es una clara manifestación de la crisis política que atraviesa el país" y se quejó porque el Parlamento "solo se ha juntado para someter a la población trabajadora a nuevos ajustes ya que se ponen de acuerdo cuando tratan beneficios al capital o el acuerdo con el FMI".

En tanto, el diputado de Avanza La Libertad, José Luis Espert, argumentó que decidió no dar quórum "para la sesión especial de esta tarde ya que fue convocada de manera unilateral sin llamar a los presidentes de los bloques opositores". (Télam)