El nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk, pidió "paz para la ciudad de Rosario", al encabezar los festejos patronales por los 250 años de la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario a esa ciudad santafesina.

Una multitud acompañó la tradicional procesión este sábado, que culminó con una misa presidida por el nuncio Adamczyk en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera, a la cual siguió una fiesta popular.

Por la mañana se efectuó la ofrenda floral a la Virgen del Rosario por parte de las autoridades, junto al arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Eliseo Martín.

Por la tarde, miles de fieles protagonizaron la procesión desde la Catedral hacia el Monumento a la Bandera, llevando la imagen de la Virgen por las calles de la ciudad mientras rezaban el Rosario.

En Patio Cívico se desarrolló la misa central, presidida por Adamczyk y concelebrada por monseñor Martín y el resto de los obispos y sacerdotes de la arquidiócesis.

"No podemos no hablar de la oración del Rosario. Si bien es una poderosa y antigua oración cristiana, no siempre es suficientemente popular entre los fieles", dijo el nuncio, informó la agencia AICA.

Añadió que "el Rosario es una oración sencilla y poderosa" y destacó "la fuerza de las cosas sencillas y el poder de los gestos simples".

"Si tenemos fe y recta intención podemos hacer milagros en nuestra vida", enfatizó.

"Pedimos a la Virgen del Rosario, patrona de esta tierra, la paz para la ciudad de Rosario", aseveró el nuncio.

Rosario está aquejada desde hace varios años por episodios de violencia, muchos de ellos con víctimas fatales, producto de la inseguridad y el enfrentamiento de bandas vinculadas con el narcotráfico.

(Télam)