Guillermo Pérez Roisinblit, nieto recuperado de la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Tarlovsky de Roisinblit, consideró hoy “muy importante” que el represor Juan Carlos Vázquez Sarmiento, investigado por el secuestro de sus padres, “dé su testimonio, se defienda de esas terribles acusaciones y hable, que rompa el pacto de silencio y diga dónde están las personas que desapareció”.

En una entrevista con la agencia Télam desde la localidad de Moisés Ville, Pérez Roisinblit dijo que el represor capturado luego de permanecer más de 19 años prófugo “debería dar la información que necesitamos para ponerle fin” a la tragedia que se inició con el secuestro de sus padres Patricia Roisinblit y Manuel Pérez Rojo, el 6 de octubre de 1976.

Además, sostuvo que es la única alternativa para conocer la verdad “ahora que está muerto su subalterno, Francisco Gómez, que fue mi apropiador”.

Vázquez Sarmiento, apropiador de Ezequiel Rochistein Tauro y represor de la Fuerza Aérea, fue detenido por orden del juez federal Daniel Rafecas cuando salía de la casa de su esposa, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Pérez Roisinblit dijo que le llama “poderosamente la atención” que Vázquez Sarmiento haya estado prófugo “no en otro país, sino cerca de mi casa”, y recordó que había sido amenazado de muerte por su apropiador.

“No es un delincuente menor, estamos hablando de un genocida que participó en varios secuestros y en al menos dos apropiaciones de los hijos de sus víctimas”, añadió en referencia a su caso y al de Ezequiel Rochistein Tauro.

“Está confirmado que Vázquez Sarmiento participó del secuestro de mis padres porque fue identificado por Marcelo Moreyra, el primo hermano de mi papá, a quien le dejan a mi hermana (Mariana Pérez) el mismo día del secuestro”, agregó, y recordó que “era el segundo o tercero al mando de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA).

Pérez Roisinblit contó que la noticia lo encontró viajando a la localidad santafesina de Moisés Ville, donde hoy su abuela Rosa será declarada “personalidad destacada” de esa comunidad, primera colonia agrícola poblada por judíos, por su lucha en defensa de los derechos humanos y su “proyección nacional e internacional".

Sobre su viaje a Santa Fe, dijo que tiene tanto que ver con sus raíces y su origen, y consideró “un acto de justicia poética” que Vázquez Sarmiento haya sido apresado tan cerca del 6 de octubre, cuando se cumplieron 43 años del secuestro suyo y de sus padres.

“También me resulta llamativo que la imagen que se proyecta de Vázquez Sarmiento está pixelada. Tenemos que dejar de cuidar la imagen de estas personas para que toda la sociedad sepa que no es una película de ciencia ficción, no es cine de acción de Hollywood. Había un genocida prófugo viviendo con los vecinos de Ituzaingó”, concluyó. (Télam)