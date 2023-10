El Museo del Holocausto de Buenos Aires expresó hoy su "repudio" a las declaraciones de Elisa Carrió durante el programa televisivo del periodista Jonatan Viale y consideró que comparar el proceso electoral con el genocidio judío es "banalizar" la Shoá.

"Una elección democrática es incomparable con las aberrantes condiciones a las que fueron sometidos los judíos en tiempos de la deportación a los campos de exterminio", señaló el Museo del Holocausto en un comunicado.

Durante el programa de Viale, emitido en la noche del miércoles por el canal La Nación +, la líder de la Coalición Cívica, que integra Juntos por el Cambio (JxC), Elisa Carrió, comparó el genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial con la decisión ante la que se enfrenta la sociedad de elegir entre los candidatos a presidente Sergio Massa y Javier Milei, para marcar que existe la posibilidad de no elegir.

"Cuando Hitler llamó al comité judío para que elija quien iba a la Shoá y quién iba al exterminio y quién no, Hannah Arendt en su libro 'Eichmann en Jerusalén' dijo: ustedes tenían otra posibilidad, no tenían que elegir. Tenían la posibilidad de no tener posición, como cuando lo terrible viene a la Argentina", indicó la exdiputada en conversación telefónica con Viale.

Viale le preguntó si se refería a Milei y si lo comparaba con Hitler, "a lo que Carrió respondió que sí y que lo había dicho hace mucho", según publicó hoy el portal LN +.

Acto seguido, Carrió marcó la posición de la Coalición Cívica (CC) entre elegir a uno u otro candidato el próximo 19 de noviembre: "Impugnamos el voto", dijo.

"La junta electoral dijo que en las PASO (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) cuenta el voto en blanco, pero en las generales no. Entres dos males hay que alejarse del mal", apuntó.

"Después de 30 años de lucha defiendo lo mismo: la República, la Constitución y los Derechos Humanos", agregó Carrió.

En tanto, la comparación molestó al periodista, que hoy publicó en la red social X: "Un poquito de respeto. Acá patoteadas, no. Estás confundida", escribió Viale y advirtió que "comparar a (Javier) Milei con (Adolf) Hitler me parece una banalización absoluta de lo que nos pasó a los judíos. Juega en el medio", concluyó el periodista. (Télam)