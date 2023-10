El movimiento Lealtad Popular, que lidera en la provincia de Santa Fe la diputada Matilde Bruera, anunció hoy su apoyo con miras al balotaje al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, porque "la democracia que tanto nos costó al pueblo argentino en su conjunto no la vamos a dejar en manos de un autoritario, mesiánico y desquiciado".

"Como lo hicimos en la primera vuelta y lo ratificamos ante el balotaje: en este contexto político electoral, apoyamos la candidatura a presidente de Sergio Massa", señaló el espacio político a través de un comunicado difundido hoy.

Lealtad Popular consideró en relación a la candidatura de Javier Milei (La Libertad Avanza) que "frente a la opción de una ultraderecha carente de límites éticos, políticos y hasta jurídicos, que pone en riesgo el estado de derecho y amenaza con destruir conquistas fundamentales del pueblo argentino (…) es necesario consolidar definitivamente la elección de Sergio Massa como presidente argentino".

El espacio político liderado por la abogada Bruera señaló también que "tenemos memoria, no nos olvidamos de las peores experiencias autoritarias de nuestra historia", y "de lo que han significado para el pueblo argentino las experiencias de derechas cipayas profundamente antidemocráticas".

A la vez, se refirió a la situación actual al señalar que "no desconocemos las actuales dificultades económicas y políticas, pero tampoco obviamos que el colosal endeudamiento con el FMI, a que nos sometió el macrismo, es la principal causa del empobrecimiento del pueblo argentino".

El texto de adhesión a la fórmula de UxP para la segunda vuelta del 19 de noviembre, sostuvo que "no vamos a ser cómplices de una nueva derrota electoral, no vamos a claudicar ante el primer obstáculo, es claro que la democracia es un marco para futuras luchas y que los sectores populares no están muertos, mal que les pese a los oligarcas". (Télam)