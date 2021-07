Los líderes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, encabezaron hoy el acto de unión de ambas organizaciones, acompañados por funcionarios, dirigentes sociales y el presidente Alberto Fernández. Del acto oficial de fusión participaron Menéndez, Pérsico, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, pero se conectaron el cosecretario general de la CGT Héctor Daer; los ministros de Educación, Nicolás Trotta; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta. Además, estuvo presente la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; el sindicalista Gerardo Martínez; el dirigente social Juan Grabois; y la titular de Aysa, Malena Galmarini. El jefe de Estado celebró la unión con un video que se proyectó durante el encuentro, y precisó: "La unidad es un elemento esencial para el logro de los objetivos que tenemos por delante"

En ese marco, Menéndez afirmó que el nuevo espacio "se constituye como un canal para que los que no tienen voz puedan expresarse y el Frente de Todos tiene que ser esa herramienta para que se escuche su voz". "La fuerza de la unidad también se expresa en el Frente de todos, donde hay muchas matices pero en estos tiempos de pandemia pudimos ver como todos pusieron el hombro y estuvieron para los más humildes", destacó. Durante su saludo, Fernández aseguró que es "una alegría saber que el movimiento Evita y Barrios de Pie se unen", y amplió: "Cada vez que veo que hay unidad dentro de nuestro espacio, lo celebro, porque la unidad es un elemento esencial en el trabajo que tenemos por delante". "En la pandemia ustedes fueron personas centrales, fueron el canal que rescató con el auxilio del Estado y siempre voy a estar agradecido", subrayó. En ese sentido, el Presidente puntualizó: "Ahora viene una nueva etapa que con el proceso de vacunación se avizora una puerta de salida y los voy a necesitar, necesito contar con ustedes y que renueven las ganas para el tiempo que se viene". La fusión "no solo implica un afianzamiento de los vínculos y la elaboración de un proyecto común sino también un llamamiento a otros movimientos y agrupaciones populares a fin de seguir estrechando lazos de una manera cada vez más democrática, amplia y federal", indicaron los espacios. Según supo NA, por el momento no habrá un nombre nuevo para el sector ni tampoco un líder único, pero es algo en lo que se avanzará a lo largo de este año. La apertura estuvo a cargo de la intendenta de Moreno y dirigente del Movimiento Evita, Mariel Fernández, quien llamó a "seguir pensando en el cuidado de la casa común", y agregó: "Tiene que ver con seguir fortaleciendo esa otra unidad que tienen que ver con el Frente de todos y todas, donde todavía nos falta conquistar muchos derechos en nuestro país". A su turno, Pérsico pronosticó que el Frente de Todos va a ganar las próximas elecciones, y que "de la unidad y la participación política de los sectores humildes van a salir las ideas que construyan un programa de unidad de la clase trabajadora". El acto contó con la presencia de importantes dirigentes políticos, sindicales y sociales como el secretario de Asuntos Parlamentarios, Fernando "Chino" Navarro; y el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, entre otros. MD/MG/OM NA