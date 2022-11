(Por Daniel Scarímbolo, enviado especial).- George Weah, presidente de Liberia, será uno de los mandatarios que participará en el Foro de París por la Paz, en un encuentro que reunirá hoy y mañana a jefes de Estado de todo el mundo, entre ellos Alberto Fernández y el francés Emmanuel Macron.

Weah no es un nombre más. Trascendió las fronteras de su país mucho antes de ser jefe de Estado.

Nacido el 1 de octubre de 1966 en el barrio Clara Town, un suburbio ubicado en Bushrod Island, en las afueras de Monrovia, la capital de Liberia, Weah y sus 12 hermanos vivieron la infancia en la pobreza, criados por su abuela paterna, debido a las costumbres de la etnia kru a la que pertenecían.

Más allá de que sus padres se negaran, a los 15 años comenzó a jugar al fútbol en Young Survivors of Clartown y luego en Mighty Barrolle y en Invincible Eleven, todos de su país.

En 1987 emigró a Camerún, para jugar en forma semiprofesional en Tonnerre Yaoundé

Allí fue observado por el entrenador del seleccionado camerunés de entonces, el francés Claude le Roy, quien lo contactó con Arsene Wenger, técnico en aquel momento de Mónaco y de brillante trayectoria posterior en el Arsenal inglés, ganador allí de 17 títulos en 22 temporadas ininterrumpidas.

Tras cuatro temporadas, el potente centrodelantero de 1,84 metros pasó al Paris Saint-Germain(PSG), donde jugó tres años y ganó una Liga, y llegó a la cúspide en Milan, donde obtuvo dos Serie A y, en 1995, se convirtió en el primer y único futbolista africano en ganar el Balón de Oro, que se otorga al mejor futbolista del mundo.

Luego su carrera continuó por Chelsea y Manchester City, en Inglaterra; la vuelta a Francia para jugar en Olympique de Marsella y se retiró en Al-Jazira S. C. de Emiratos Árabes Unidos, en 2003.

Antes, el 27 de enero de 1996, Weah fue a jugar con su seleccionado a Sudáfrica y tuvo un encuentro con Nelson Mandela, quien le dijo "usted es el orgullo de África". Esa frase lo impulsó a incursionar en política.

En 2005 fundó el partido Congress for Democratic Change (CDC) y en las elecciones presidenciales de ese año ganó en la primera vuelta pero perdió en el balotaje.

En 2011 fue como candidato a vicepresidente y le pasó lo mismo: triunfo en generales y derrota en la segunda vuelta.

En 2014 fue elegido senador por el partido Congreso para el Cambio Democrático. Hasta que en 2017 venció en el balotaje y se convirtió así en el primer futbolista en la historia en ser presidente de un país.

Asumió con tres premisas básicas: combatir el analfabetismo, pelear contra la corrupción y cambiar el modelo económico.

Sobre el segundo punto, en agosto pasado Weah apartó en forma preventiva y hasta que avance la investigación al ministro de Presidencia, Nathaniel McGill; al fiscal general, Syrenius Cephus; y al director de la Autoridad Portuaria Nacional, Bill Twehway; señalados por el gobierno de Estados Unidos de incurrir en distintas actividades para beneficio personal.

Liberia es una República Presidencialista ubicada en África Occidente que se independizó de Estados Unidos el 26 de julio de 1847, cuenta con 4,5 millones de habitantes y el inglés como idioma oficial. Los presidentes son elegidos por seis años y pueden ser reelectos una vez.

El país tuvo dos guerras civiles, una entre 1989 y 1996 y la segunda entre 1999 y 2003; padeció una epidemia de ébola, entre 2014 y 2016; y en abril de este año un brote de sarampión.

De acuerdo a datos del Banco Mundial, Liberia está en el puesto 180 en el PBI per cápita, con 673 dólares (la Argentina, por ejemplo, está en el lugar 67, con un PBI per cápita de U$S 10.729).

Y según un informe de accioncontraelhambre.org, el 83,8% de la población de Liberia vive por debajo de la línea de la pobreza, esto es con U$S 1,25 por día; el 94% de los trabajadores lo hace con menos de U$S 2 diarios; y la tasa de desnutrición es del 32%.

El año próximo se realizarán una nueva elección presidencial para decidir los destinos del país de la costa Oeste de África por los próximos seis años. Y Weah, que se anota en esa carrera, pronostica otra victoria a su favor. (Télam)