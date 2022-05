El ministro de Defensa, Jorge Taiana, afirmó hoy que las autoridades británicas "ya tendrán que negociar" la soberanía de las Islas Malvinas y sostuvo que la Argentina tiene "muchas y muy variadas razones" para hacer valer su posición.

En una comunicación con radio LT9 de Santa Fe desde cercanías a la ciudad de Ushuaia, donde estaba a bordo del rompehielos Almirante Irízar, Taiana dijo que los británicos "no negocian, no hacen nada".

"Pero ya tendrán que negociar, insistiremos, persistiremos y crearemos las condiciones para que tengan que ir a esa mesa de negociaciones a discutir la soberanía y entonces veremos quien tiene la razón", añadió.

El ministro participó junto a un contingente de veteranos supervivientes del crucero ARA General Belgrano de un homenaje a las víctimas en el sitio exacto donde fue hundido hace 40 años por un submarino británico durante la guerra de Malvinas.

"Está claro que en Argentina tenemos muchas y muy variadas razones: históricas, geográficas, geológicas, económicas y sociales, etcétera, etcétera", dijo Taiana acerca de los argumentos argentinos para reclamar la soberanía de las islas.

Al ser consultado sobre la negativa del Gobierno británico, Taiana hizo alusión a la frase "la pérfida Albión", acuñada en el poema "L'ere des Français" del poeta francés Augustin Louis Ximénès (1728-1817), para graficar la actitud de Gran Bretaña.

"Por ahí hay un poema que habla de la 'pérfida Albión', ¿no?", dijo Taiana, quien sin embargo se mostró confiado en que se logrará recuperar las Malvinas.

"Ellos lo van a hacer, lo han hecho en otras partes, lo han hecho en Hong Kong, en muchas partes han abandonado posiciones coloniales", añadió en el programa Dame radio.

El funcionario añadió que Gran Bretaña utiliza un "doble rasero", ya que "en el caso nuestro de Malvinas dicen que ellos no pueden negociar porque hay que respetar la autodeterminación de los isleños" y lo comparó con la actual guerra de Ucrania.

"Cuando se trata de Ucrania resulta que no hay una cuestión de autodeterminación para los ucranianos del Dombás, que pareciera que no quieren pertenecer a Ucrania, y ese es un tema que no se puede tocar. Parece que ahí sí vale la integridad territorial para Ucrania que ellos no respetan para Argentina", agregó.

Para Taiana, eso demuestra que "no tienen principios, tienen intereses, y en función de esos intereses se acomodan".

"¿Cuándo los haremos sentar? (a la mesa de negociaciones): Cuando seamos fuertes como país y cuando tengamos una integración regional que haga que los británicos se den cuenta de que es mejor negociar que persistir en su negativa", concluyó Taiana.

La entrevista con Taiana se inició con una conversación con Adolfo Schweighofer, presidente del Centro de Exsoldados Combatientes de Santa Fe e integrante del Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre las Islas Malvinas, también a bordo del Almirante Irízar, quien conduce el programa "Soberanía Nacional" en esa emisora santafesina. (Télam)