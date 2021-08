El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, destacó hoy la presencia del Estado en la "recuperación del transporte público" durante el actual Gobierno, y apostó por continuar el camino de "la reconstrucción argentina", al tiempo que advirtió que cuando a los argentinos se les "vendieron globos de colores" les "fue muy mal".

En declaraciones tras la inauguración del espacio que conecta las estaciones Mitre, de la Línea Mitre, con la estación Maipú, del Tren de la Costa, Guerrera puntualizó que "hicimos muchos más en un año y medio que en cuatro años" del Gobierno de Mauricio Macri.

Indicó que "la recuperación de los ferrocarriles es volver la mirada a lo nuestro, pero no solamente cuando sumamos recuperación de líneas, sino valorar lo que ya teníamos y que desde el Gobierno anterior se miraba para otro lado; no se ponía en valor, no se sostenía, no se cuidaba".

Destacó "el trabajo de la familia ferroviaria, resistiendo durante tantos años políticas que iban a en contra del medio de transporte por excelencia, que es el ferrocarril. Este Presidente y su trabajo comprometido con el sistema ferroviario y con todo el transporte público ha revalorizado, viendo el transporte público no como una modalidad sino como una forma de vida".

Guerrera remarcó que "estamos recuperando la normalidad en la medida que las cuestiones sanitarias nos lo permitan, y la pandemia nos enseña la importancia del transporte público de pasajeros y no tomado como un transporte de carga, sino de seres humanos. La importancia que tiene que las formaciones sean adecuadas, que la infraestructura sea la adecuada y tengamos la cantidad de formaciones suficientes para tener los recorridos necesarios".

"Destruir como se ha destruido gran parte del sistema ferroviario, se hizo rápido, con solo cerrar un ramal se destruyen años y años de historia, la reconstrucción es mucho más lenta, requiere inexorablemente del endeudamiento externo. La diferencia es que cuando nosotros pedimos créditos, lo hacemos para comprar rieles, durmientes, vagones, coches, locomotoras. Lo que necesitamos es tiempo para poner en valor el sistema", enfatizó.

"Tenemos por delante la reconstrucción argentina, de la Argentina que queremos, que soñamos y nos merecemos y lo hacemos recordando que cuando nos vendieron globos de colores, nos fue muy mal", aseveró.

Dijo que con el coronavirus "hubo que adecuarse y adecuar un país que nos habían dejado, no preparado para esta pandemia y tuvimos que duplicar la cantidad de camas para Terapia Intensiva, triplicar la cantidad de respiradores, capacitar a los profesionales médicos y enfermeros, kinesiólogos, reflotar los hospitales públicos que aquella gobernadora decía que no eran necesarios".

"Tuvimos que olvidar el programa y abordar la emergencia, salir a comprar las vacunas que no existían y cuando pudimos empezar a conseguir las primeras nos decían que eran veneno y ahora nos dicen que estamos atrasados", añadió.

Guerrera sostuvo que "para nuestro Presidente primero estaba la vida de los argentinos y argentinas y a pesar de todo lo que nos pasó, y de esta pandemia que nos obligó a cambiar el rumbo de lo que se había proyectado, estamos acá, inaugurando una obra postergada".

Para que la Argentina "sea competitiva en el mundo, tenemos que articular el tren con el avión, con el camión, con el colectivo, con los puertos y hacer una logística inteligente", recalcó.

(Télam)