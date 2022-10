El Ministerio Público Fiscal solicitó hoy una pena de 10 años de prisión y el pago de una multa de casi 300 millones para el empresario Enrique Blaksley Señorans, acusado de estafar durante casi una década a 318 ahorristas por una cifra cercana a los 185 millones de pesos. Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal Tribunal Oral Federal (TOF) N° 4 que está a cargo del juicio por lavado de dinero y millonarias estafas cometidas por Blaksley a partir de la quiebra de su empresa Hope Funds, el fiscal federal Abel Córdoba fue el encargado de pedir la condena para "el Bernie Madoff argentino", conocido con ese apodo por el financista bursátil estadounidense que cometió la estafa más grande de la historia de Wall Street. Para otros 11 imputados en la misma causa, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre tres años y seis años y medio de prisión. Las víctimas de Blaksley eran captadas con promesas de rendimientos de hasta 12% anual en dólares, muy por arriba de las tasas de interés que paga el mercado. No obstante, los fondos que se utilizaban para abonar intereses surgían del dinero que invertían los nuevos clientes, por lo que las inversiones no tenían un respaldo real para garantizar ese nivel de retorno. En abril de 2018, el "Madoff argentino", un hombre nacido y criado en San Isidro y ex rugbier del exclusivo club CUBA, quedó detenido y si bien pudo haber pagado la fianza para continuar su proceso judicial desde su casa en prisión domiciliaria, decidió no hacerlo. En septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en su alegato, había pedido la pena de 12 años de cárcel para Blaksley, a quien acusó de liderar una asociación ilícita. Los abogados Santiago Lozano y Ramiro Buján, querellantes en representación de la AFIP, lo consideraron "único artífice, líder y organizador" de las maniobras delictivas llevadas a cabo a través de la empresa Hope Funds. SH/MG/SPC NA