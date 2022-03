(Por Amparo Beraza).- La directora de Políticas de Género del Ministerio de Defensa, Laura Masson, consideró que la cartera actualmente está llevando adelante "una segunda etapa de las políticas de género" con el objetivo de "transversalizar" esa perspectiva entre los miembros de las Fuerzas Armadas y "aplicar los contenidos de género en la formación inicial de los institutos militares".

"Estamos inaugurando en el mes de marzo un curso que capacita a docentes e instructores para incorporar bibliografía con perspectiva de género a los programas de las materias que así lo permitan", indicó Masson en declaraciones a Télam al aportar detalles sobre la iniciativa, que en un primer tramo incluyó la creación de mesas de trabajo.

El 8 de marzo pasado, en un acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, presentó el Plan Integral de Género que ya está en ejecución.

Ese programa, firmado por Taiana en diciembre tras ser designado en Defensa, tendrá un plazo de tres años.

La iniciativa está basada en la legislación vigente relacionada con la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de las FFAA, y se propone actualizar y profundizar las políticas públicas aplicadas en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en línea con los cambios producidos en estas instituciones.

En esta línea, la directora de Género del Ministerio de Defensa explicó que el plan se irá desplegando de acuerdo a la línea de mando de las fuerzas, por lo que entrará en vigencia desde "las jerarquías más altas hacia las más bajas", ya que es importante -fundamentó- que "quien conduce la fuerza tenga esa perspectiva en primer lugar, porque son quienes bajan las ordenes".

Por este motivo, el próximo objetivo del Departamento de Género de la cartera es "transversalizar los contenidos de género" en la formación inicial de los oficiales en los Institutos Militares superiores de las tres fuerzas: el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar.

Este primer paso forma parte de los diez lineamientos que componen el nuevo Plan de Género que, a su vez, se enmarcan en dos objetivos centrales: la redefinición, actualización y el fortalecimiento de la estructura y funciones de los mecanismos e institucionalidad de género, por un lado; como también el fortalecimiento de las estrategias de prevención de las violencias por motivos de género y el refuerzo de las herramientas de sistematización, por otro.

"El Ministerio de Defensa ha sido pionero en lo que son las políticas de género dentro del Estado Nacional. Pasaron 15 años del impacto inicial de la gestión de la exministra Nilda Garré y las Fuerzas Armadas fueron tomando algunas cuestiones, pero otras fueron desdibujándose", describió Masson sobre el estado actual de las políticas de género en el área de la Defensa.

A partir de ese diagnóstico, la funcionaria destacó en diálogo con esta agencia que el Plan Integral de Género y la creación de Departamentos de Política de Género, decisiones tomadas por Taiana tras su asunción como ministro, inauguraron una nueva etapa.

"Una de las particularidades de las Fuerzas Armadas es que son instituciones masculinas y jerárquicas, entonces es muy importante que la perspectiva de género que manejemos dentro del ámbito de la Defensa pueda tener en cuenta esta cuestión de la jerarquía", sostuvo Masson.

Para la directora de Género es importante lograr que esa jerarquía, que es inherente a la actividad, no se superponga "con una jerarquía de género".

Por este motivo, otro de los objetivos de la cartera es lograr que más oficiales mujeres accedan al cuerpo de Comando que conduce cada una de las tres fuerzas.

En la actualidad, en las instituciones militares hay un 19,5 por ciento de mujeres pero dentro de los cuerpos de Comando todavía no se ha llegado a un 10 por ciento de representación femenina.

Para avanzar en ese rumbo, Masson explicó que uno de los objetivos del Plan es que tres mujeres oficiales de cada una de las fuerzas que tengan puestos de Comando se integren al Consejo de Políticas de Género de su departamento.

Sin embargo, la propuesta fue recibida con un rechazo inicial por parte de las propias oficiales, reconoció la funcionaria.

"El rechazo se debe a que ellas hicieron un gran esfuerzo por integrarse y por tratar de ser uno más y el hecho de hablar de políticas de género las muestra en su diferencia", explicó.

Y agregó que su tarea es que "estén integradas la mayor parte de las mujeres", aunque eso no quiere decir que no haya todavía dificultades y que "no haya que seguir acompañando esa integración".

"Las Fuerzas Armadas son instituciones de larga data, con una cultura masculina muy fuerte que necesitamos ir cambiándola a través del tiempo, ajustándola", remarcó.

En este sentido, Masson explicó que el Departamento de Género hoy trabaja para que cuando se hace un llamado para abrir la convocatoria al ingreso a alguna de las tres fuerzas no sea haga "en un lenguaje absolutamente masculino", porque la idea es que de a poco "todos los aspectos de la institución puedan englobar a ambos sexos".

Masson inició su labor en el Departamento de Género de la cartera de Defensa cuando arrancó el mandato del Frente de Todos, luego de que Agustín Rossi fuera designado al frente del ministerio.

Al referirse a la gestión de Mauricio Macri en el área de Defensa, Masson aseguró que tras asumir el 10 de diciembre de 2019 se toparon con que existían "mecanismos institucionalizados" para promover el protagonismo de la mujer en las FFAA pero no se les había dado "impulso" y estaban "muy desdibujados".

"Con el ministro Rossi encontramos un panorama donde hubo continuidad en las políticas en los últimos años, pero no hubo impulso", resumió al referirse a la desatención a las cuestiones de género que atribuyó a las gestiones de Cambiemos en el ministerio.

En contraste, al hacer un repaso de la actividad desarrollada en los últimos dos años y medio, con el FdT en el Ejecutivo, Masson destacó que "a pesar de la pandemia" se trabajó de manera "muy articulada tanto con las altas jerarquías de las fuerzas como con los Departamentos y las oficinas de género".

Ese trabajó permitió hacer un diagnóstico que llevó a crear las mesas de trabajo para la transversalización de perspectiva de género, que tienen por objeto articular y aplicar en las las tres armas las acciones definidas desde el ministerio de Defensa para fortalecer la institucionalidad de género.

De ese modo se potenciará el trabajo y se perfeccionará la articulación de los Departamentos y Oficinas de género, agregó Masson.

"Ya tuvimos la primera mesa de este año con la Armada Argentina, donde se hizo una evaluación de lo trabajado el año pasado", celebró la funcionaria.

En esa reunión, la cartera trabajó con distintas áreas de la Armada para la implementación de las políticas de género en departamentos específicos de la fuerza: Personal, Salud, Educación, Asuntos Jurídicos y Género.

"Las reuniones con el Ejercito y la Fuerza Aérea están previstas para el 29 de marzo", adelantó la directora de Género.

Por último, la funcionaria contó a Télam que ella junto a su equipo de trabajo tienen previsto visitar las distintas unidades militares del país a lo largo de 2022 para que la gente "pueda tener un cara a cara con el personal de la Dirección".

"La próxima visita esta programada con el Ejercito Argentino para el 7 de abril en Campo de Mayo", precisó. (Télam)