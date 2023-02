(Por Javier Peverelli).- La oficialización de la precandidatura presidencial del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con su mensaje pretendidamente dialoguista y antigrieta, volvió a tensionar la interna de Juntos por el Cambio (JxC), en la cual la titular del PRO, Patricia Bullrich, se perfila como una adversaria dura e intransigente del alcalde capitalino, mientras que la diputada nacional María Eugenia Vidal aparece como una tercera opción.

"No se trata de ser Presidente; quiero ser buen presidente. Y juntos terminar con el odio e iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita", señaló Rodríguez Larreta a través de un video publicado el jueves en sus redes sociales, con el cual ratificó sus aspiraciones de competir por el Sillón de Rivadavia en los comicios de este año.

Horas después de conocerse el spot, el mandatario porteño estuvo en el partido bonaerense de Tres de Febrero, donde aseguró estar "convencido de que hay que terminar con la grieta" y "con las divisiones y las peleas para que Argentina salga del pozo", más allá de lo que "opine cualquier otro" referente del PRO.

Esas palabras de Rodríguez Larreta parecieron estar dirigidas a Bullrich, quien había dejado en claro esta semana que no estaba dispuesta a dialogar con los funcionarios del Gobierno nacional o los dirigentes del Frente de Todos (FdT).

Larreta se lanzó como candidato a presidente

Mientras su adversario en la interna de JxC anunciaba su postulación, la exministra de Defensa del gobierno de Cambiemos realizaba una recorrida por los partidos bonaerenses de San Miguel y José C. Paz.

Allí, Bullrich pronunció un discurso en el que apuntó directo a un pasaje del video realizado en Santa Cruz y difundido por los equipos de campaña Rodríguez Larreta, en el cual el jefe de Gobierno advertía que los dirigentes que "usan la grieta" son unos "estafadores".

"La gran estafa es haber convertido a la Argentina en un país en decadencia, con una educación de baja calidad. La gran estafa son sindicalistas ricos y trabajadores pobres, o los planes sociales que empobrecen a la gente. La gran estafa es la corrupción como apropiación del Estado", disparó la exfuncionaria de la Alianza, con la clara intención de exhibirse como principal referente de los sectores más derechistas de la coalición opositora denominados como "los halcones".

Pero los cruces entre Rodríguez Larreta y Bullrich se habían recrudecido al inicio de esta semana en medio de la polémica por el uso de las pistolas Taser (que descargan electricidad) por parte de la Policía de la Ciudad.

En medio de esa controversia, Bullrich le reclamó al Ejecutivo porteño "mas decisión" a la hora de incorporar ese pertrecho a los materiales de la Policía porteña.

"En vez de pedir más permiso (al Gobierno nacional), usalas y punto. No le pidas más permiso a nadie. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito", indicó Bullrich en una entrevista con el canal A24 en la que le envió un mensaje directo a su adversario.

Patricia Bullrich.

Y en declaraciones a la emisora cordobesa Cadena 3, Bullrich subió aún más el tono: "Como yo digo: tibios abstenerse porque el gobierno pasa y la gente es la que cada vez está peor". Argentina no sale sin coraje. Argentina no sale con tibios. "Necesitamos mucha decisión".

Por su parte, Rodríguez Larreta buscó una vez diferenciarse al considerar que "la firmeza que vale pasa por resolverle los problemas a la gente".

"No se trata de gritar más fuerte en una tribuna, sino la de resolver los problemas de la gente. Lo que vale es cuando yo me planto para que no cierren las escuelas, o peleo contra las mafias y la inseguridad en la Capital Federal. Esa es la firmeza que vale", apuntó el jefe de Gobierno porteño en declaraciones televisivas.

Rodríguez Larreta dará inicio el próximo miércoles al período de sesiones en la Legislatura porteña con un discurso que será el último como titular del Ejecutivo local y que tendrá un "tono presidencialista" luego de que esta semana el alcalde oficializará su postulación.

Según informaron a Télam fuentes parlamentarias, la inauguración será a las 8 en el recinto de sesiones, donde también estarán presentes los diputados y las diputadas, además de funcionarios del Gabinete local y dirigentes de distintas fuerzas políticas.

En medio de esta disputa interna, Vidal optó mostrarse como una opción más dentro de JxC al presentar días atrás las oficinas en las cuales planificará su campaña presidencial, en una actividad que contó con la presencia del expresidente Mauricio Macri.

Horacio Rodrí­guez Larreta, Marí­a Eugenia Vidal, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

"Si Mauricio (Macri) es candidato yo no voy a competir. Siento que si él quisiera postularse, competir con él no es el camino que yo seguiría", aclaró la exgobernadora bonaerense.

El expresidente sigue sin definir cuál será su rol en los comicios, pero desde que retornó a Buenos Aires -tras más de dos meses de vacaciones primero en Qatar y luego en la Patagonia- mantuvo varias reuniones con dirigentes de JxC.

Además de Vidal, el fundador del PRO mantuvo encuentros en los últimos días con los diputados Cristian Ritondo y Ricardo López Murphy; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el jefe de Gabinete porteño, Jorge Macri; y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

La reunión que el exmandatario mantuvo con el actual ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, constituyó un aval a la precandidatura de su primo, Jorge Macri, a la titularidad del Ejecutivo porteño.

"Con Mauricio charlamos sobre el futuro de la Ciudad y de nuestro país. Estamos convencidos que los argentinos merecemos vivir mejor", publicó Jorge Macri en su cuenta de Twitter, junto a una foto de ambos charlando.

Macri partirá mañana rumbo a Europa para abordar su agenda de presidente de la Fundación FIFA, motivo por el que estará fuera del país hasta fines de marzo.

En este contexto, el mapa electoral de JxC en las distintas provincias continúa entre discusiones y rupturas.

Mauricio Macri

Tras el lanzamiento del senador radical Alfredo Cornejo como precandidato a gobernador de Mendoza, el diputado del PRO y delfín de Rodríguez Larreta en esa provincia, Omar de Marchi, salió a criticarlo por "anticipado y forzado", y anunció que aguardará hasta el 12 de abril próximo para definir su futuro electoral, que podría apartarlo del frente Cambia Mendoza y terminar por romper la coalición, como ya sucedió en Río Negro y Neuquén.

En Córdoba, donde no hay elecciones PASO y deberá haber un acuerdo previo, aún está irresuelto si será el senador Luis Juez (Frente Cívico) o el diputado Rodrigo de Loredo (UCR) quien compita como candidato a gobernador.

"Unidos y la opción que gane será la correcta", publicaron ambos el jueves en redes sociales junto a una fotografía de los dos compartiendo un despacho del Congreso.

En Tucumán, el jueves fue presentada la precandidatura a gobernador del actual intendente de San Miguel y alfil de Larreta, Germán Alfaro (PRO), pero no habrá PASO de JxC porque no hubo acuerdo con el diputado Roberto Sánchez (UCR), el elegido del gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales.

Mientras que en Buenos Aires, esta semana hubo cumbres de intendentes bonaerenses tanto del PRO como del radicalismo.

La reunión del partido amarillo fue organizada en el partido de La Plata por su intendente, Julio Garro, y contó con la participación de, entre otros, el diputado nacional y precandidato a gobernador de la Provincia, Diego Santilli.

"Debemos afianzar, consolidar y ampliar nuestro espacio. Puede haber fórmulas verticales y/o mixtas, pero todavía falta para esas definiciones. Yo creo que lo importante es que tenemos una gran coincidencia con nuestros socios radicalistas, la Coalición Cívica y el peronismo republicano, centrada en enfrentar y ganarle al kirchnerismo en las urnas", indicó Santilli luego del encuentro. (Télam)