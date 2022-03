El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo hoy lunes que es demasiado pronto para hablar de una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, porque aún no hay ningún avance en las conversaciones de paz. "Para poder discutir una posible reunión entre los dos presidentes, primero debe hacer su tarea. Es decir, debe realizar y acordar los resultados de las negociaciones", dijo Peskov en una conferencia de prensa diaria. "Hasta el momento, no se han logrado avances significativos (en el proceso de negociación)... Simplemente, los presidentes aún no tienen acuerdos que aprobar", señaló. Las delegaciones de Ucrania y Rusia tuvieron tres rondas de negociaciones presenciales en Bielorrusia a partir del 28 de febrero para buscar una posible solución al conflicto actual. Las dos partes comenzaron su cuarta ronda de negociaciones a través de un enlace de video el 14 de marzo. El miércoles, el asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak, dijo que Zelensky podría sostener conversaciones con Putin en los próximos días

Xinhua-NA. NA