Luego de que el presidente Alberto Fernández haya convocado a una mesa del Frente de Todos para el armado político, la fuerza que respalda a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner exige que además se debata sobre el rumbo que debe tomar la gestión de Gobierno

La jefa del bloque del Frente de Todos en el Senado, Teresa García, así lo expresó al sostener que la mesa no debe solo ordenar los instrumentos electorales sino "discutir qué le vamos a decir a la sociedad".

García se desempeñó como ministra de Gobierno durante los primeros años de Axel Kicillof en la provincia, con quien mantiene una relación muy estrecha, y es cercana a la vicepresidenta.

"Lo que hemos hecho bien, habrá que continuarlo en la campaña, y lo mal hecho, hay que corregirlo. La sociedad está demandando eso", expresó García.

Además sumó: "Me parece inviable tener una discusión con los compañeros con los que se vayan a armar las candidaturas, las representaciones de los espacios, la legitimidad de cada uno, si no se discute el fondo. No se trata solamente de armar un mecanismo para ganar la elección".

La conformación de la mesa responde a un reclamo que llevaron adelante referentes de La Cámpora, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner, y encontró respaldo en el ministro de Economía, Sergio Massa.

Después de meses de desestimar el pedido, el mandatario optó por llamar al espacio, aunque se cuidó de aclarar que solo delimitará las estrategias para el armado electoral.

En sintonía con lo expuesto por García, fuentes cercanas a la vicepresidenta, aseguraron que si bien "hay mucha expectativa sobre cuál va a ser la estrategia que propone Alberto al conjunto del Frente de Todos", además del armado electoral y las candidaturas, consideran "necesario discutir las políticas que se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral que acompaña y acompañó a nuestro frente político".

A través de una carta abierta firmada por el jefe de Estado como titular del Partido Justicialista (PJ), se convocó a la conformación de una mesa que permita que las fuerzas del Frente de Todos debatan las claves del armado electoral camino a las presidenciales

El gesto fue tomado de forma positiva por el kirchnerismo que redobla la apuesta y va por más. En declaraciones radiales, Fernández aseguró que el espacio materializará su primer encuentro durante el transcurso de la semana. "Se trata de una mesa para desarrollar la estrategia electoral y la idea es que participemos todos los que estamos en el frente", clarificó el mandatario

