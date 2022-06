El jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, cuestionó hoy las recientes declaraciones del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei, al indicar que los dichos del economista "afectan derechos de los más esenciales".

No obstante, el funcionario porteño consideró que una eventual incorporación del legislador a la coalición opositora de Juntos por el Cambio (JxC) "es una cuestión que deben definirla los integrantes" políticos de esa alianza.

"No comparto sus posiciones, ni en términos de comercio de órganos ni mucho menos de personas", dijo Miguel sobre las declaraciones del líder de La Libertad Avanza, al inaugurar esta mañana el nuevo sistema de estacionamiento digital en la Ciudad, que reemplaza a los parquímetros.

Asimismo, agregó que las posturas de Milei "afectan derechos de los más esenciales que tenemos los seres humanos, como la salud, la integridad física, la vida misma y la libertad".

Milei avaló en las últimas semanas la venta de órganos y ayer, al ser consultado si adhería a las teorías del economista norteamericano Murray Rothbard sobre el comercio de menores de edad, se mostró ambiguo a la hora de rechazar esos postulados.

Milei dijo al respecto que "si tuviera un hijo no lo vendería", aunque, ante una repregunta, señaló que "la respuesta depende de en qué términos se esté pensando", y estimó que, "quizás, de acá a 200 años se podría debatir" sobre esa cuestión.

El jefe de Gabinete porteño, al ser consultado si luego de estas declaraciones Milei podría integrarse a JxC señaló que "no es un tema que esté en discusión entre los integrantes" de la coalición.

"En un espacio amplio como es JxC si se sumaran otros espacios sería algo que se debate entre todos los integrantes, que incluye al PRO, la UCR, la Coalición Cívica y parte del peronismo", explicó el funcionario porteño.

Milei había generado ya una polémica al avalar la venta de órganos al afirmar que se trataba de "un mercado más".

"Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? ¿Acaso el Estado no dispone de mi cuerpo, cuando en realidad me roba más del 50% de lo que yo genero?, había afirmado el referente libertario. (Télam)