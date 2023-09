El jefe de Gabinete y candidato vicepresidencial de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, encabezó hoy junto a la titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, y el sacerdote José María 'Pepe' Di Paola, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, la puesta en funcionamiento del Centro de Atención Inmediata (CAI) Sarmiento, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

"Muchas veces vemos miradas centradas en lo individual, o escuchamos a alguien que dice que no le importa que le quiten algo porque siente que no tiene nada. Pero hay valores que son colectivos, como tener a la Sedronar, a la que podés acudir cuando tenés un problema que no podés resolver individualmente. Son instituciones que no pertenecen al Estado ni a un partido en particular, sino al conjunto de la sociedad", subrayó Rossi, se informó oficialmente.

Mientras, el Padre Pepe afirmó que el CAI "representa el acceso a la esperanza para muchas familias que van a traer aquí a sus chicos".

Para el jefe de ministros, "hablar de tareas de cuidado tiene una significación mucho más trascendente que decir que el Estado es el que cuida. Porque las tareas de cuidado implican una horizontalidad, acercarse al otro, comprenderlo. Y no pensar que el otro tomó la decisión que haya tomado con su vida para generar algún tipo de problema".

Además recalcó que la Sedronar permite "vincularnos en cada territorio a alguien que gestiona en el lugar" y valoró que ese organismo "apoya en lo que tiene que apoyar, pero involucrando siempre a las administraciones locales".

Torres destacó por su parte que la actual gestión cuenta con "más de 500 espacios nuevos de atención" y que se avanzó "en la descentralización del Centro de Atención Inmediata, que era uno de los grandes objetivos de esta gestión".

Del acto participaron también la diputada nacional del Frente de Todos (FdT), Paula Penacca; el titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Facundo Olivera, y el actor Diego Alonso, quien suele colaborar con diferentes acciones de la Sedronar.

El CAI Sarmiento fue reacondicionado y refuncionalizado para el acompañamiento de personas que atraviesan consumos problemáticos.

El espacio funciona de lunes a viernes de 8 a 20 y asiste la demanda espontánea de alrededor de mil personas al mes, incluida la derivación de hospitales y juzgados civiles y penales, indicó la Jefatura de Gabinete. (Télam)