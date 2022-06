Tras su reunión con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el Congreso, el intendente del partido bonaerense de Pehuajó, Pablo Zurro, afirmó que las críticas del dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro fueron "una boludez" y remarcó que el "sueño de todo kirchnerista" es que la titular del Senado compita en las elecciones de 2023. El jefe comunal fue recibido por Cristina Kirchner para escuchar su propuesta respecto a los planes sociales, para intentar introducirlos en el mercado formal y capacitarlos a través de los municipios. "Siempre que tengo algo que creo que puede ser superador, se lo llevo a Cristina", comentó Zurro. En declaraciones radiales, el intendente rechazó las críticas que hizo el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, a su iniciativa: "No entiende nada de lo que propongo. No estoy planteando mano de obra barata en el municipio: es querer insertarlos en la sociedad". Tras afirmar que muchos de los dirigentes de movimientos sociales son "gerentes de la pobreza", Zurro consideró "vergonzoso" lo que dijo el Chino Navarro acerca de que Cristina Kirchner "no conoce la realidad, no entiende lo que pasa en los barrios". "(Carlos) Menem pisaba un barrio, tomaba mate con la gente y después privatizaba. Lo que dijo el Chino Navarro es una pelotudez", lanzó el pehuajense. Finalmente, el jefe comunal bonaerense respaldó una eventual postulación de Cristina Kirchner en las elecciones de 2023 para intentar retornar a la Casa Rosada: "No me parece una locura

Ojalá. Es el sueño de cualquier kirchnerista".