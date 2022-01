El intendente de Rosario, Pablo Javkin, informó que dio positivo en coronavirus y se encuentra aislado aunque manteniendo su agenda de trabajo.

"Vecinos y vecinas, como tuve algo de tos seca y rinitis me hisopé, siguiendo el criterio para personas con patologías concomitantes. El resultado fue positivo para Covid. No tengo ningún otro síntoma y me siento bien, continúo trabajando de manera remota. Sigamos cuidándonos", publicó en las últimas horas el jefe comunal en su cuenta de la red social Twitter.

Semanas atrás, Javkin había revelado que padece de una "patalogía prostática".

"El tratamiento no me va a impedir continuar con mis funcionas habituales, pero sí respetando al pie de la letra lo que los profesionales recomiendan”, añadió entonces. (Télam)