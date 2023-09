Arturo Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP en 1974, destacó que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, trata de "darle visibilidad a las víctimas" de las organizaciones guerrilleras y "mostrar que no comenzó todo el 24 de marzo del 76, sino que empezó mucho antes". "Con la doctora Villarruel queremos mostrar que no comenzó todo el 24 de marzo del ´76, sino que empezó mucho antes", señaló el i integrante del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV). En diálogo con Noticias Argentinas, el programa que conduce Alfredo Casado en Splendid-AM 990, Larrabure señaló que en la década del 70 no hubo "grupos guerrilleros, sino grupos terroristas". "Yo en el 2003 comprendí que nuestro silencio tenía que ser interrumpido y así en el 2006 con varias personas, entre ellas la doctora Villarruel, creamos una ONG buscando la posibilidad de visibilizarnos", manifestó. Y, al referirse a la polémica generada por el acto que realizó la diputada nacional en la Legislatura porteña, subrayó: "Villarruel ha tratado de darle visibilidad a las víctimas

Siempre ha hablado de la dictadura del 76 repudiando esto. Los medios están tratando otra vez de embarrar la cancha". "Lo que pido es que también reconozcan qué hay más de mil víctimas" de las organizaciones guerrilleras, remarcó. Finalmente, Larrabure comentó que no tiene "ningún problema" en juntarse a dialogar con referentes de los derechos humanos como Estela de Carlotto y Nora Cortiñas, aunque aclaró: "Nunca me han invitado". PT NA