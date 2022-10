El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, se encuentra de visita en la Argentina y le pidió al senador provincial de Juntos por el Cambio Joaquín de la Torre recorrer el Conurbano bonaerense para ver "los desastres que hizo el kirchnerismo". "Hoy recorrí el conurbano con Eduardo Bolsonaro, me pidió ver en primera persona los desastres que hizo el kirchnerismo", publicó De la Torre en su cuenta de la red social Twitter junto a una fotografía acompañado por el hijo del mandatario brasileño. En el posteo, el dirigente provincial de la coalición opositora agregó: "Mientras tanto, en Brasil hoy la economía crece más que la de China y tiene menos inflación que Alemania". Eduardo Bolsonaro compartió un video en su cuenta de la red social Instagram para anunciar su visita a la Argentina y afirmó que el motivo por el que decidió viajar a Buenos Aires fue para "abrir los ojos de los indecisos" a dos semanas de la segunda vuelta electoral en Brasil. "Brasil no será ni Venezuela ni la Argentina", disparó el diputado brasileño, quien en más de una oportunidad realizó duras críticas hacia la gestión del gobierno de Alberto Fernández. En otro tramo del video que subió a sus redes, en donde se lo observa dialogando con vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: "La gente que viene acá de Brasil es más de Bolsonaro que de Lula (da Silva). Yo les hablo de Lula y me dicen que es un demonio". Según supo NA, durante su paso por la Argentina el diputado brasileño compartió una cena en Puerto Madero con referentes de Juntos por el Cambio, entre los que se encuentran el propio De la Torre y Miguel Pichetto entre otros. En tanto, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Francisco Sánchez publicó una fotografía de la cena y precisó: "En Brasil corren el riesgo de que gane Lula y los lleve al estado de miseria al que nos trajo el kirchnerismo. Todo nuestro apoyo a Eduardo, a su padre Jair y a su gran pueblo". En esa línea, Pichetto también realizó un posteo en sus redes sociales manifestando su apoyo al presidente de Brasil: "Espero que el día 31 triunfe Jair Bolsonaro. Así se lo manifesté a Eduardo Bolsonaro en un productivo encuentro anoche junto a varios dirigentes con quienes compartimos los valores del capitalismo y la libertad. Visité a Bolsonaro en 2019 y sería bueno que siga gobernando Brasil". MD/SPC NA