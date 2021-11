Claudio Rodríguez, hermano del maquinista del ARA San Juan, opinó hoy que el expresidente Mauricio Macri está "utilizando" el discurso de la persecución política "para sacar más votos" y consideró que "si no es culpable" debería dejar de "dar vueltas", presentarse a la justicia y decirle que no tuvo "nada que ver" con el presunto espionaje ilegal realizado sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino en el 2017.

"Está dando vueltas y no sabemos por qué", afirmó Rodríguez sobre Macri en diálogo con radio Del Plata y agregó: "Si él no es culpable que diga 'yo no tengo nada que ver'".

Rodríguez se expresó así luego de que se conociera hoy que el abogado defensor de Macri, Pablo Lanusse, recusara por segunda vez al juez federal interino de Dolores, Martín Bava, quien volvió a rechazar el intento.

Rodríguez ponderó el desempeño de Bava y dijo que los familiares creen que el magistrado "está intentando hacer las cosas bien".

"Llama la atención lo de Macri que, sin saber nada de nada, esté dando tantas vueltas para asistir", advirtió, y opinó que el líder de Juntos por el Cambio (JxC) está "utilizando" el discurso de la persecución política "para sacar más votos".

"Queremos que haya justicia, lo está llamando la justicia. Si fuese una causa inventada, qué problema tendría de ir a los tribunales y decir, 'mire señor no tengo nada que ver, acá está mi prueba'", reforzó Rodríguez.

Por último, reseñó cómo comenzó la causa que investiga si durante el Gobierno de Cambiemos fueron investigados los familiares de los submarinistas.

"Esto ocurrió porque durante un año, en el 2017, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), persiguió, filmó, sacó fotos, metió intrusos en las reuniones de los familiares, agarró teléfonos, escuchó llamadas, le mandó papeles y mensajes al señor expresidente de la Nación diciendo todos los movimientos que nosotros íbamos a realizar para anticiparle cuando nosotros fuésemos a verlo", recordó.

Incluso, Rodríguez mencionó que toda esa información fue encontrada el año pasado en una oficina de la AFI, de casualidad, durante el curso de otra investigación. (Télam)