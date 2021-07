El Gobierno, con el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, y una gran cantidad de dirigentes políticos destacaron hoy la figura del exapoderado del PJ, Jorge Landau, y expresaron en las redes sociales sentidas palabras por su fallecimiento, ocurrido esta mañana.

"Lamento el fallecimiento de Jorge Landau, apoderado histórico y estimado del Partido Justicialista", publicó el Presidente en su cuenta de Twitter y remarcó: "Con profundo pesar quiero expresar mi acompañamiento en su dolor a su familia y allegados"

"Gracias por su trabajo, su honestidad y su compromiso con el peronismo", finalizó el jefe de Estado.

De igual manera, Cristina Fernández de Kirchner, también se despidió de Landau en las redes sociales y resaltó su desempeño como apoderado partidario.

"Adiós al compañero Jorge Landau, histórico apoderado del PJ y del Frente de Todos. Siempre recordaremos la seriedad, responsabilidad y eficacia con que desempeño su tarea. Mis condolencias a sus familiares y amigos", escribió Cristina.

En el mismo sentido, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, posteó en Twitter: "Profunda tristeza por la muerte de Jorge Landau, dirigente histórico y apoderado del PJ. Un gran militante de la unidad peronista. Te vamos a extrañar, compañero. Abrazo fuerte a su familia y a sus seres queridos".

También, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, manifestó sentir "mucha tristeza" por la muerte de Landau y rememoró la "suerte" que tuvo "de compartir y aprender de él ese rol".

"Gran compañero, un militante comprometido que supo acompañar siempre a Néstor (Kirchner) y a Cristina (Fernández de Kirchner). Mis condolencias para su familia y amigos", dijo De Pedro en esa red social.

Desde el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, que preside Máximo Kirchner, también los legisladores lamentaron profundamente el deceso y despidieron a Landau con un "Hasta siempre compañero".

Asimismo, la diputada del Frente de Todos, Cristina Alvarez Rodríguez, manifestó en su cuenta de Twitter, su "enorme tristeza por la partida de Jorge Landau" y lo describió como "un gran compañero y militante, un dirigente que dedicó su vida al peronismo. Un fuerte abrazo a sus familiares y seres queridos".

La abogada Graciana Peñafort, también declaró su pesar y escribió: "Dolor inmenso. Acaba de fallecer Jorge Landau, histórico apoderado del PJ y del Frente de Todos. Y mi amigo, sobre todo mi amigo. Me enseño tanto, me explico tanto. No tengo palabras. Mi pésame muy dolido a su bella familia de la cual tan orgulloso estaba".

