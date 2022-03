La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, afirmó hoy que su administración "está comprometida" a llegar a una acuerdo en las negociaciones salariales que mantiene con el gremio docente de la provincia, tras realizar una oferta de incremento del 22 por ciento.

“Tenemos todo el compromiso, toda la voluntad para que nuestros chicos estén cada día mejor. No dudo que nos vamos a poner de acuerdo. Nuestro compromiso está y queremos que nuestros docentes estén cada día mejor”, aseveró Carreras en declaraciones a la prensa.

El Ejecutivo provincial propuso un aumento que totaliza el 22% escalonado hasta junio, el nuevo ofrecimiento contempla elevar al 7% el tramo previsto para el mes de marzo; un punto por encima de lo propuesto en la reunión anterior.

Para los restantes tres meses, los porcentajes serán del 3% en abril, 6 en mayo e igual porcentaje en junio.

Durante el acto de inauguración del jardín de Infantes 74 en Maquinchao, la gobernadora indicó que “hoy tenemos una asamblea donde el gremio Unter está discutiendo, en el marco de la ley, con el gobierno pauta salarial”.

La propuesta oficial es analizada en una asamblea por los integrantes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro que se desarrolla en la localidad de Ingeniero Huergo.

“Es correcto que el gremio discuta con el gobierno la pauta salarial, es correcto que sigamos dialogando y que busquemos puntos de acuerdos. Respetamos eso y valoramos a los docentes”, aseguró la gobernadora.

La mandataria provincial aseguró que Río Negro tiene “el segundo mejor salario del país en la escala docente” y remarcó que su intención "es mantener ese lugar" para que el haber que perciben los trabajadores de la educación no resignen poder adquisitivo.

“Ese es nuestro compromiso y lo vamos a hacer, buscando cumplir todos los principios de mes con el pago de salarios como corresponde. No queremos llevar a una crisis al estado. No podemos llegar a una situación en la cual no podamos ni siquiera pagarle los alimentos al almacenero", aseveró. (Télam)