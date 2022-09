Una casilla móvil instalada en la propiedad de "Los Radales" de Villa Mascardi que funciona como puesto de vigilancia de la Gendarmería fue incendiada anoche "por desconocidos, que estarían vinculados con el asentamiento del lof Lafken Winkul Mapu", aseguró hoy el gobierno provincial de Río Negro.

La información oficial detalla que "desde el Estado rionegrino se pusieron a disposición todas las herramientas necesarias para resguardar la integridad de las personas afectadas por este hecho perpetrado por desconocidos".

En ese sentido, la administración encabezada por Arabela Carreras repudió los hechos de violencia y manifestó que "un grupo de personas atacó a pedradas e incendió el puesto de la Gendarmería apostado en la zona, agrediendo a los efectivos que debieron huir del lugar para salvar su vida".

"El hecho ocurrió en el predio de 'Los Radales', donde ya se sufrieron otros dos hechos de estas características en los últimos años", agregó la información oficial, en la que la gobernación aclaró que "se trata de una causa en la que interviene la Justicia Federal".

Por su parte, desde la la multisectorial autodenominada Mesa de Consenso Bariloche se calificó el hecho como "gravísimo" ya que "esta vez no es un ataque a un particular sino a las fuerzas nacionales, una demostración de que no hay límites en el accionar delictivo".

La Mesa de Consenso Bariloche está integrada por juntas vecinales de localidades y parajes cercanos de importante actividad turística junto a asociaciones de instructores de esquí y entidades empresarias características de la ciudad, como la Sociedad Rural local, la Asociación Hotelera Gastronómica y la Cámara de Turismo, entre otras. (Télam)