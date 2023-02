El Gobierno ya tiene fecha para oficializar al sucesor de Juan Manzur al frente de la Jefatura de Gabinete de ministros, ya que tendrá lugar el próximo miércoles 15 de febrero y, si bien aún resta la confirmación oficial, el hasta entonces titular de la AFI, Agustín Rossi, sería el elegido por el presidente Alberto Fernández para ocupar la oficina ubicada en Balcarce 50. "La llegada del ´Chivo´ está prácticamente cerrada. Es un tema que está muy avanzado", revelaron a NA fuentes de la Casa Rosada, quienes indicaron que "sólo falta terminar de definir su reemplazo en la AFI"

El ex ministro de Defensa es un hombre de confianza del Presidente y además, cuenta con "el visto bueno" de los máximos dirigentes del Frente de Todos que no es un dato menor. Desde el entorno del titular de la AFI, Rossi continúa en funciones "a full en la gestión de la Agencia" y "no tuvo ningún ofrecimiento"

Lo mismo sucede con uno de los hombres que suenan para sucederlo. En los pasillos de la Casa Rosada se escucha el nombre de Enrique "Pepe" Albistur para encabezar la agencia de inteligencia, pero desde el núcleo íntimo de Albistur desmienten que haya existido el ofrecimiento. El desembarco de Rossi al frente del Gabinete está previsto para el próximo miércoles, tan sólo 24 horas antes de la primera reunión de la mesa política del Frente de Todos a realizarse en la sede del Partido Justicialista porteño

Se dará luego de que Manzur retorne a Tucumán para enfocarse en la campaña electoral, en fórmula con el actual gobernador Osvaldo Jaldo. Por la mañana, el hasta entonces titular de ministros precisó que volverá a sus tierras durante el transcurso de la semana entrante. "En un momento difícil, el Presidente y la Vicepresidenta de la Nación me pidieron que vaya porque pensaban que podía ser útil y aportar. Así lo hice y serví todo este tiempo en el Gobierno nacional pero siempre pensando cómo podía seguir ayudando a Tucumán", sostuvo en diálogo con medios tucumanos

En la misma línea, declaró: "Esta etapa está terminando. Con mucha alegría y el entusiasmo de siempre probablemente la semana que viene, de acuerdo a lo anunciado por el Presidente, vuelva a asumir la gobernación. Estoy muy contento". Cuando se efectivice, la salida de Manzur será la primera del año en un gobierno que renovó gran parte de su Gabinete El próximo 14 de mayo la fórmula Jaldo-Manzur competirá en el camino por retener la gobernación

Por un lado, Manzur no podría ser reelecto gobernador, y la Corte Tucumana lo autorizó a ir como vice. Del otro, Jaldo respaldaría su lugar a través de una elección popular y evitaría una disputa interna con el manzurismo. SR/SPC NA