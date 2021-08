El Gobierno nacional busca que los jóvenes "no bajen los brazos" después de un año y medio de restricciones motivadas por la pandemia de coronavirus y apunta a motivar a esa franja de la sociedad a través de subsidios y planes de capacitación y empleo en distintas actividades, que incluyen desde puestos de trabajo en Pymes a la adquisición de materiales de tecnología y conectividad, entre otros puntos.

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lanzó el programa "Te Sumo", destinado a fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en Pymes, una iniciativa que, hasta el momento, lleva inscriptos a 7.500 interesados y unas 150 empresas, que al contratar a aspirantes de ese rango etario se verán beneficiadas con una reducción en aportes patronales y un apoyo económico del Estado.

A esa iniciativa se suma el plan Argentina Programa, lanzado el lunes último por el presidente Alberto Fernández y que consiste en la capacitación en programación de 60 mil jóvenes de todo el país y subsidios de $100 mil para adquirir computadoras y tarjetas de conexión gratuita a Internet.

"Los necesito movilizados", exclamó el mandatario al presentar la iniciativa durante un acto en julio realizado en el predio de Tecnópolis y ante un auditorio compuesto por público juvenil.

MIRÁ TAMBIÉN Proponen expropiar los terrenos de IRSA en Costanera Sur para crear allí una reserva ecológica

Ambas iniciativas están destinadas a esa porción de la sociedad, que debió afrontar el cese de las clases presenciales en la universidad y la limitación de numerosas actividades recreativas y laborales con motivo de las medidas de cuidado motivadas por la pandemia.

En ocasión de la presentación del plan "Te Sumo", Cafiero convocó a los jóvenes a que "no se vayan" del país y "no bajen los brazos", y advirtió que "se empezó a dar vuelta la página, no solo de la pandemia, sino de la desilusión y de la desesperanza del último gobierno, que no generó oportunidades" y que abandonó "un modelo de empleo y desarrollo".

El Programa "Te Sumo", que es una iniciativa conjunta de los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Productivo, tiene el objetivo de incorporar a 50.000 jóvenes al empleo formal en la pospandemia.

Orientado a jóvenes de entre 18 y 24 años que cuenten con estudios secundarios completos, cubrirá entre el 70 y el 90% del sueldo inicial durante un año, con un aporte del Estado por cada salario que se adecuará al tamaño de la empresa, y que será de $18.000 en las microempresas; de $14.000 en las pequeñas y de $11.500 en las firmas medianas.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández: Tenemos la tranquilidad de haber hecho mucho y la certeza de no haber hecho todo

El programa tiene alcance federal y podrán inscribirse Pymes de todo el país, y que, entre otros beneficios, tendrán una reducción de las contribuciones patronales en el primer año desde la contratación de los jóvenes, y que llegará al 95% del total en caso de mujeres y personas no binarias y al 90% en el caso de los varones.

En tanto, "Argentina Programa" es un plan de formación de programadores que brinda una oportunidad para que los jóvenes accedan de manera igualitaria, y en las mismas condiciones, a los empleos del futuro que hoy son demandados por el sector del software.

Esta última iniciativa, lanzada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, consiste en una capacitación en dos etapas: la primera es un curso asincrónico de dos meses sobre introducción a la programación, en tanto que la segunda implica una cursada en modalidad mixta durante seis meses con contenidos específicos relativos a los perfiles demandados por el sector.

"Argentina Programa" permite que cada joven que cumpla con los requisitos de avances en el curso pueda acceder a una tarjeta del Banco Nación con $100 mil de subsidio para adquirir computadoras y un estímulo del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que otorgará tarjetas para conexión gratuita a Internet.

Además, en el marco de la Semana de las Juventudes, que se desarrolla durante esta semana en Tecnópolis, el Gobierno organiza el primer Hackaton de "Argentina Programa" e involucrará a miles de jóvenes en actividades educativas, culturales, sociales, deportivas y artísticas. (Télam)