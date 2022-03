El Gobierno de Santa Fe iniciará durante marzo, con el envío a la Legislatura de la provincia de las listas con candidatos a jueces y camaristas, el trámite para cubrir el centenar de cargos vacantes en el Poder Judicial, según informó el secretario de Justicia de la provincia, Gabriel Somaglia, a los colegios de abogados del distrito.

El funcionario explicó ante los cinco colegios de abogados de la provincia (Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista) que planea enviar 11 pliegos con candidatos en quince días para ser considerados por la Asamblea Legislativa, en tanto hay otros 70 legajos que están en proceso.

"Es un tema que hacen al eje de un mejor acceso a la justicia", señaló Somaglia respecto de las vacantes a cubrir en los distintos juzgados y cámaras de segunda instancia de toda la provincia.

Además, el funcionario se refirió al rechazo de algunos pliegos por parte de la Legislatura, "que ha causado perjuicios en Reconquista y Rafaela", según publica en su edición matutina el diario El Litoral, de Santa Fe.

MIRÁ TAMBIÉN Veinte nuevas instituciones educativas fueron creadas por el gobierno bonaerense

En ese sentido, Somalia aclaró que "no hubo cuestionamientos sobre los postulados (pero) sí hubo falta de entendimiento y lograr los consensos requeridos".

Desde el Colegio de Abogados de Santa Fe, su titular, Andrés Abramovich, indicó que "la principal preocupación radica, en las distintas circunscripciones, en la cobertura de las vacantes existentes".

"Atrás de cada tribunal se encuentran los problemas de la gente, un juzgado que no tiene su titular, implica que la justicia no llega a tiempo y cuando no llega a tiempo, no es justicia", completó Abramovich. (Télam)