El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo hoy que "el gobierno de (Mauricio) Macri fue una estafa electoral", porque en la campaña electoral "no hablaron de un programa neoliberal" e "hicieron lo que no propusieron", al encabezar un acto en Ramallo.

"Y mintieron. Decían que la gente no iba a perder derechos, que no iban a pagar ganancias. Cuando empezaron ese gobierno un millón de personas pagaban y cuando terminaron fueron dos. Mintieron, trajeron al FMI, hicieron una política contra la producción y el trabajo", sostuvo el gobernador en el acto en el que entregó dos ambulancias para los hospitales de Ramallo y Rojas, que elevaron a 249 las entregadas en lo va de la gestión, y un respirador.

Afirmó en su discurso que "el gobierno de Macri fue una estafa electoral, porque en la campaña no hablaron de un programa neoliberal, hicieron lo que no propusieron".

Kicillof señaló que "el gobierno anterior no le daba ni un vaso de agua a los intendentes de otro color político" y dijo que: "Nosotros con estas entregas demostramos que estamos donde tenemos que estar, que no importa si es oficialista u opositor, porque no se perjudica a un intendente, se perjudica a un pueblo".

"Nos dejaron tierra arrasada pero no nos lamentamos, empezamos a trabajar. Invertimos en salud, educación, infraestructura. Ser mezquino y miserable nunca sirvió en la vida de un político", manifestó y remarcó que "creamos Cuenta DNI, que fue una aplicación para ayudar en época de pandemia y fuimos la primera billetera digital del país".

Sobre las próximas elecciones, expresó que "ahora dicen lo que piensan hacer, me cuesta encontrar propuesta, son amenazas", advirtió que "dicen los dos candidatos que no van a mejorar las jubilaciones sino que las van a privatizar, sería sufrir otra vez a las AFJP" y manifestó que "fue una de las estafas más grandes de la historia argentina. Fue una mirada individualista, egoísta. Uno aportaba, el banco cobraba una comisión y hacían negocios con la plata de cada uno de nosotros. Fue un saqueo, un afano al pueblo trabajador".

Más adelante explicó que se trata de "un modelo fracasado y uno de los candidatos, el libertario, lo defiende; y claro, si trabajó para Máxima AFJP. Digamos las cosas como son".

"No puede un laburante, un jubilado votar a la derecha, porque se vienen a quedar con su plata. Hay que ver las propuestas, porque esto que proponen con el tema jubilatorio es un curro", alertó.

Además, afirmó que "el Estado tiene que jugar para defender a los trabajadores y se tienen que unir porque de a uno siempre pierden. Si nos dedicamos y no nos guardamos nada y miramos a los ojos a cada uno de los vecinos tienen que entender que no pueden votar a los que vienen a quitarle los derechos".

"Vinimos a reconocer los derechos del pueblo y a buscar las mismas oportunidades, porque si no la libertad de la que hablan es para los de billetera gorda", expresó el gobernador bonaerense.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, dijo que "hay dos modelos de país. La derecha tiene dos opciones la liberal y la recontra liberal" y sostuvo que "el banco tiene como dueño al pueblo de la provincia. Cada uno de los créditos que damos a una Pyme genera empleo y ese es nuestro objetivo".

"Para nosotros el rol de la banca es apoyar a la producción, necesitamos que el mercado crezca y se desarrolle. Defendemos la producción bonaerense. Acá pronto vamos a tener una nueva sucursal", señaló y sobre el programa Cuenta DNI contó que "desde ayer también pueden recibir el reintegro del IVA".

El acto contó con la de presencia de funcionarios del gobierno provincial, y de los intendentes de Ramallo, Gustavo Haroldo Perie, y de Rojas, Román Bouvier.

(Télam)