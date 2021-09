El Gobierno de Jujuy justificó hoy el desalojo de una familia campesina de la localidad jujeña de El Fuerte y aseguró que las tierras pertenecen al Estado provincial, mientras que organizaciones indígenas denunciaron que las personas expulsadas ocupaban el territorio desde hace más de 20 años y que hay una "avanzada" sobre la región del mandatario Gerardo Morales.

"Ayer hubo un operativo policial en tierras de El Fuerte que son del Estado provincial y fueron compradas a través del Banco Provincia residual en el remate que se hizo en 2006, después de la quiebra de la empresa Forestadora del Norte", explicó hoy en una rueda de prensa el ministro de Gobierno de Jujuy, Agustín Perassi.

El funcionario aclaró que "no hubo desalojo porque las tierras son del Estado provincial", pese a que organizaciones campesinas aseguraron que la familia echada del lugar fue víctima de un "violento" desalojo, "sin orden judicial" por parte de efectivos de la policía local.

Para las organizaciones, el desalojo está vinculado con una avanzada del Gobierno local para supuestamente quedarse con tierras en distintos puntos de la provincia.

"El Gobierno de Gerardo Morales, por orden directa de éste, envió seis patrulleros a la localidad de El Fuerte, para desalojar a la familia campesina Peralta en la Ruta Provincial 6, Paraje La Lechería, sin orden de ningún tipo", advirtió ayer en un comunicado el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) en Jujuy, junto a otras agrupaciones.

"Asistimos a un intento de avanzada en nuestros territorios campesinos e indígenas. Todas tierras habitadas por familias campesinas que viven allí generaciones tras generaciones", agregaron en el texto.

Las autoridades jujeñas decidieron "destinar una hectárea de las 19 mil que son propiedad del Gobierno" en esa región para la instalación de "una plataforma de hormigón", donde serán depositados contenedores de residuos, en el marco del programa de gestión de residuos del Ministerio de Ambiente local.

"No hubo una orden judicial porque no existió un desalojo; lo que hizo la policía es proteger una hectárea de la zona para que los trabajadores de la empresa contratada por el Ministerio de Ambiente de Jujuy realicen un cercado; no existía gente en el predio, es falso que haya familias que ocupan ese sitio", sostuvo Perassi y aseguró que en la zona "no hay viviendas, ni corrales", agregó.

Para el Gobierno de Morales, "la intención de las denuncias es política por parte de militantes y agrupaciones" y reiteró que "no hubo violencia", por parte de efectivos policiales.

Por otra parte, allegados a la familia Peralta dijeron a Télam que "hace más de 20 años" que habitan el lugar y advirtieron que cuentan con los "planos presentados aprobados por la Dirección provincial de Inmueble".

"La Justicia no envió ningún oficio y la policía adujo haber sido enviada por el Gobierno provincial", advirtieron y dijeron estar inmersos en un "completo estado de vulnerabilidad y avasallamiento".

Respecto a las tierras en conflicto expusieron que se pretenden ocupar enmarcadas en un proyecto de gestión de residuos (Girsu) que se impulsa desde el Ministerio de Ambiente local. (Télam)