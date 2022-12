El presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, acordaron hoy con representantes de los gremios un aumento salarial del 114%, que eleva el salario Mínimo Nacional Docente Garantizado a $90.338 en el próximo mes de febrero

"Es una vergüenza que durante cuatro años (durante el gobierno de Mauricio Macri) la paritaria nacional se suspendió y es imperioso sostenerla para jerarquizar el rol del docente", subrayó Fernández. Al encabezar un encuentro en el Salón Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, el Presidente destacó: "Debemos hacer que a nadie más se le ocurra que es posible que desaparezca (la paritaria nacional)". En ese marco, Alberto Fernández definió como "Estado tonto" al que "piensa que otro que no sea el Estado se va a preocupar de la educación pública" y aseveró: "Eso es falso, es mentira. Si queremos progresar, tenemos que seguir apostando a la inversión". El acuerdo alcanzado en el marco de la reunión paritaria fue suscripto esta tarde durante un encuentro en la Casa de Gobierno, el cual contó con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur; la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso; el secretario general de UDA, Sergio Romero; la secretaria gremial de SADOP, Marina Jaureguiberry; el secretario adjunto de la AMET, Ernesto Cepeda, y el secretario general de la CEA, Fabián Felman. "La gran diferencia con el gobierno anterior es que ahora hay paritaria nacional. Tuvimos paritaria en 2016 y después la cancelaron con un decreto, algo a lo que Macri estaba muy acostumbrado", apuntó Alesso ante una pregunta de Noticias Argentinas. Además, la secretaria general de CTERA afirmó que "hay diálogo" entre los gremios docentes y el Ejecutivo nacional, además de precisar que "cuando hubo reclamos y fueron duros" no les "cerraron las puertas de la Casa Rosada". "Aún en una discusión dura hemos tenido el ámbito de discusión. Nos sentimos respetados por el Gobierno. Es público el compromiso del Presidente y de los ministros con la educación pública, lo cual no es un tema menor", enfatizó la dirigente sindical. El incremento salarial se hará efectivo en tres tramos de $81.325 en diciembre, $84.500 en enero y $90.338 en febrero de 2023

En la reunión paritaria también se acordó un nuevo encuentro para febrero y un aumento del FONID de $11.000 en diciembre, y de $12.100 en enero y febrero del año próximo. MD/GAM NA