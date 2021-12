El Gobierno de Alberto Fernández consideró hoy "lapidario" el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri, aunque "tímido en algunos aspectos", por lo que pidió revisar "si se cumplieron las condiciones para otorgar el préstamo" establecidas en el estatuto del organismo internacional de crédito.

"El informe, teniendo en cuenta quien lo hace, fue lapidario, pero es algo que ya sabíamos. Nosotros se lo contamos al Fondo y el Fondo en todo caso debió admitir lo que nosotros decíamos", dijo el jefe de Estado a la prensa en Casa de Gobierno, tras saludar esta mañana a los trabajadores de la Casa Rosada con motivo de las fiestas.

El miércoles, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó que "la estrategia y la condicionalidad" del Acuerdo Stand-By de 2018 del organismo con la Argentina "no eran lo suficientemente sólidas" y, aunque consideró que era "consistente" con las políticas y procedimientos del mismo, "la aplicación de algunas de estas políticas implicaba un juicio considerable".

Al ser consultado sobre si confía en alcanzar un acuerdo con el FMI, el presidente Fernández indicó: "Sí, claro", y sobre la marcha de la economía, sostuvo que "está creciendo bien, los datos de empleo son buenos, tenemos que trabajar mucho que el empleo formal se recupere y en eso estamos".

MIRÁ TAMBIÉN Con casi 100 millones de vacunas recibidas, el Gobierno exhorta a completar esquemas de inmunización

Previamente, en su habitual conferencia de prensa de los jueves, la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti también afirmó que el informe del FMI publicado ayer es "realmente lapidario" y comparte lo que viene "diagnosticando el Gobierno sobre lo que sucedió con esa deuda", aunque consideró que es "tímido en algunos aspectos".

"El informe indica que el préstamo millonario no logró restaurar la confianza del mercado, ni proteger a los más vulnerables de la sociedad, ni fortalecer el marco para reducir la inflación ni progresivamente disminuir las tensiones en la balanza de pagos", enumeró Cerruti esta mañana en el inicio de la rueda de prensa semanal que brinda desde la Casa Rosada.

Click to enlarge A fallback.

En ese marco, Cerruti agregó que la publicación "reconoce que buena parte de la deuda que tomó el Gobierno de Macri se fue en fuga de capitales porque no existieron los mecanismos correspondientes para que esto no sucediera, además de que no logró siquiera diagnosticar correctamente cuáles son las causas de la inflación".

"Los reembolsos junto con la fuga de capitales ejercieron una presión considerable sobre el tipo de cambio y, a pesar de las intervenciones, continuó depreciándose", dijo la portavoz al leer un fragmento del informe, que en su conclusión señala que "se incumplieron los objetivos de crecimiento e inflación del programa" al describir "el aumento de la inflación, el valor en pesos de la deuda pública y el debilitamiento de los ingresos reales, especialmente de los sectores más pobres".

MIRÁ TAMBIÉN Revocan procesamiento al exministro español Rodolfo Villa en causa por crímenes del franquismo

Por eso, la funcionaria acusó a la administración anterior de tomar un "préstamo que le dieron como un apoyo político a su plan de Gobierno que, como todos sabemos, fracasó", y que "compromete a varias generaciones de argentinos".

En su evaluación del programa de Stand By de 2018 con la Argentina, los directores del FMI consideraron -en el informe conocido ayer- que "la estrategia y la condicionalidad (...) no eran lo suficientemente sólidas para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de la Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un pequeño sector financiero interno y una base exportadora estrecha".

Tras recordar que la Junta Ejecutiva del organismo aprobó en junio de 2018, el "acuerdo de reserva más grande en la historia del Fondo", el informe concluyó que "se cumplieron las políticas y los procedimientos pertinentes del Fondo, incluidos los relacionados con la financiación, las salvaguardias y el diseño de programas".

Sin embargo, aclaró que el "programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas".

Según la portavoz de la Presidencia, "el Gobierno considera que de alguna manera es tímido el balance que se hace", y advirtió que "es muy importante que el FMI pueda ver si efectivamente se cumplieron o no los requisitos del Articulo 6 de su Estatuto, en el cual se ponen las condiciones para dar un préstamo a un país de esa magnitud".

De esta manera, Cerruti fijó la postura del Gobierno respecto a la falta de autocrítica por parte del FMI en el informe, por lo que planteó que “el Fondo debería estudiar de nuevo si se cumplió con las condiciones para entregar un préstamo que está establecido en el artículo 6 del estatuto”.

"A Macri le dieron el 180% más de lo que Argentina podía recibir y por eso queremos que el Fondo explique si se cumplió con los requisitos del artículo 6", precisó.

En otro pasaje de la conferencia, volvió a la carga contra la oposición: "No deja de sorprender que horas más tarde de la difusión del informe –del FMI-, el exministro –de Economía de Mauricio Macri- Nicolás Dujovne dice que este fue un préstamo que le dieron políticamente a su plan de Gobierno que fracasó".

Allí acusó a Juntos por el Cambio (JxC) de "tomar deuda y endeudarnos y voltear un Presupuesto, lo que demuestra un grado de irresponsabilidad muy importante” porque "ellos mismos nos llevaron a esta crisis por tomar esa deuda”.

"La oposición debería leer este informe, esta crítica que hizo ayer el FMI sobre lo que ellos hicieron con el préstamo cuando fueron Gobierno", apuntó la portavoz en la conferencia de prensa, en la que volvió a cuestionar a JxC por "querer dejar a un Gobierno sin Presupuesto cuando se está negociando” cómo pagar 2la deuda que ellos mismos dejaron".

Previo al saludo por Navidad, Cerruti cerró la conferencia al destacar que “Juntos por el Cambio tiene dos récords: haber tomado la deuda más grande de toda la historia del país; y por primera vez en la historia haber votado en contra del presupuesto de un Gobierno para que todas las provincias de cualquier signo político y los ciudadanos y las ciudadanas sufran las consecuencias”.

El informe del FMI tuvo también hoy su costado judicial: el fiscal federal Franco Picardi pidió que se lo incorpore como prueba en la causa penal que investiga si funcionarios de la administración de Cambiemos cometieron delitos.

Picardi concretó el pedido ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del caso, informaron fuentes judiciales.

La fiscalía requirió a la magistrada que pida copia del informe al Ministerio de Economía de la Nación porque su contenido "podría resultar de interés para la presente investigación dado el marco fáctico desarrollado en el requerimiento de instrucción y su respectiva ampliación".

En la pesquisa se investiga a Macri y a exfuncionarios por presunta "defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". (Télam)