El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó hoy que el Frente de Todos (FdT) puede dar muestras de sus "acciones" que "corporizan un modelo de producción y empleo", a diferencia de Juntos por el Cambio (JxC), que plantea un proyecto de "especulación financiera".

"Nosotros podemos exhibir lo que hicimos y ahí es donde más podemos confrontar ideas y acciones; las acciones son lo palpable", expresó en diálogo con Radio 10 Cafiero, para quien el modelo liderado por Mauricio Macri "se corporiza con el nivel de endeudamiento récord" en el que dejó a la Argentina.

Hoy, además, el presidente Alberto Fernández publicó una extensa carta en el portal periodístico Infobae, en la que ratificó que los "dos modelos contrapuestos" que se dirimen en las elecciones de este año tienen que ver con cómo se interpretan "los problemas del pueblo".

"No es lo mismo generar con total desaprensión una crisis económica y social como la que creó el gobierno anterior, que trabajar y esforzarse por proteger en todo lo posible a la Argentina ante una crisis global determinada por una pandemia", advirtió el Presidente en el texto.

Con todo, el jefe de Estado aseguró también que "todas las estimaciones dan cuenta que cuando este año culmine, Argentina habrá crecido más del 7% y seguirá creciendo en los años posteriores" y resaltó que "la inversión ha aumentado más de un 14% respecto de 2019".

Así, el Gobierno salió hoy a diferenciar su propuesta de país con la de JxC, a una semana de las PASO del domingo próximo, que definirán quiénes serán los candidatos a legisladores para los comicios parlamentarios de noviembre próximo.

"Ellos son el proyecto de la especulación financiera, y nosotros de la producción y del empleo", dijo en la misma sintonía Cafiero y garantizó que para el FdT la industrialización "es la nave insignia de la recuperación económica", a partir de la salida de la pandemia de coronavirus y en contraste con lo que ocurrió entre el 2015 y el 2019, época en la que Argentina "fue el país del mundo que más se desindustrializó".

Además el Jefe de Gabinete remarcó que el FdT puede demostrar a través de sus políticas esa impronta, como por ejemplo, las medidas que tienen que ver con la "recuperación del salario".

"No es lo mismo que las tarifas de los servicios públicos sean accesibles para quienes las requieran o que sean dispuestas en función de las utilidades pretendidas por quienes explotan esos servicios; no es lo mismo que más de un millón de trabajadores paguen o no impuesto a las ganancias, ni tampoco que los chicos tengan o no la computadora que necesitan para estudiar, o que la educación universitaria se disemine federalmente o se concentre en las grandes ciudades", graficó el Presidente en su carta.

En suma, analizó, "no es lo mismo igualar o no los derechos de argentinos y argentinas" y advirtió que el Gobierno debió enfrentar "la sumatoria de dos crisis: la derivada de la pandemia y la que generó la gestión anterior".

Además, reflexionó que, "producto del dolor" causado por el coronavirus, pasó a un "segundo plano el sufrimiento vivido cuando la actual oposición gobernaba el país".

El Presidente también aludió a las consecuencias de la Covid-19 en el país y recordó: "Desde que asumimos solo contamos con 99 días de normalidad sanitaria. El resto fue básicamente poner de pie un sistema de salud abandonado y enfrentar los contagios de un virus desconocido. Todos nuestros planes originales se trastocaron porque las prioridades repentinamente fueron otras".

"Enfrentar la pandemia vivida en un contexto negativo generado por el estrepitoso fracaso del gobierno que nos precedió, debe ser razón suficiente para explicar tanta incertidumbre", planteó.

Cafiero también asimiló el proyecto de JxC a un "modelo de exclusión que trajo mas pobreza, destrucción de Pymes, de empresas y un Estado desertor".

"En 4 años ese modelo de exclusión entrego solamente 11.000 viviendas. En un año y medio este gobierno entregó 20.000 y tiene en construcción más de 100.000", argumentó el jefe de Gabinete.

Además, en alusión al macrismo, consignó: "Pretendían que la obra pública la hagan los privados y pasamos de 270 obras, cuando llegamos al Gobierno, a más de 1.800, con recursos públicos, en una Argentina que construye su infraestructura para desarrollarse".

Además en la entrevista Cafiero reivindicó el "debate" y la "discusión" en el seno de la coalición de Gobierno y advirtió que quienes "se alarman" de esos contrapuntos internos son quienes "vienen de empresas y de construcciones piramidales", como los Ceos de compañías privadas porque -dijo- en esos ámbitos "se hace lo que dice el gerente y punto".

"En la unidad básica se debate y se discute en los barrios y todos tienen voz", contrapuso el funcionario.

"Tenemos un frente político que debate ideas. La unidad en la diversidad fue la potencia electoral que tuvimos en 2019 y la potencia en la gestión que nos permitió aun en pandemia desarrollar todo este tipo de políticas", concluyó Cafiero. (Télam)