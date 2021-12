La provincia de Buenos Aires pondrá en vigencia el próximo 21 de diciembre un "Pase libre con vacunas" para mayores de 13 años que quieran concurrir a eventos masivos y actividades culturales en lugares cerrados, o que realicen trámites ante organismos públicos, con el objetivo de incentivar la vacunación ante el crecimiento semanal de casos de coronavirus.

La medida fue anunciada por el gobernador Axel kicillof, en una conferencia de prensa que ofreció en La Plata, donde informó además que desde el próximo viernes habrá vacuna libre para la segunda dosis de los niños de entre 3 y 11 años.

"A partir del 21 de diciembre vamos a extender lo que ya rige a escala nacional para eventos masivos y es que hay que poder acreditar la vacunación con las dos dosis desde los 13 años; lo mismo para actividades culturales, deportivas, religiosas en espacios cerrados y para la realización de trámites ante organismos públicos provinciales y municipales", indicó Kicillof.

El mandatario bonaerense detalló que el "pase sanitario" también se pedirá "para la realización de trámites ante entidades privadas y los y las trabajadoras con atención al público, en entidades públicas y privadas, también tendrán que contar con el pase libre con vacuna".

Precisó que se podrá acreditar que se cuenta con las dos dosis de vacunación a través de la exhibición de la credencial de vacunado, con aplicación del programa Vacunate o Mi Argentina y con el cartón donde figure que se recibieron las dos dosis de esquema completo de vacunación.

Kicillof efectuó este anuncio luego que su ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, trazara una situación epidemiológica actual que evidencia un crecimiento de casos semanales de coronavirus.

"En la última semana se observa un crecimiento del 33 por ciento de casos con respecto a la semana anterior. Estamos con un promedio de 753 casos semanales. Nuestro mínimo de casos era 333. Sigue siendo esto el 6,4 del pico máximo que observamos en la segunda ola, que fue de 12.008 casos", detalló el ministro de Salud provincial.

Destacó que "este aumento del 33 por ciento de esta última semana no tiene un correlato en internaciones, seguimos teniendo el mismo nivel de ocupaciones de camas UTI. En ocupación general en el Conurbano es del 57 por ciento y del 37 por ciento en el interior de la provincia de Buenos Aires, es decir tenemos un stock de camas disponibles que están siendo utilizadas en su mayoría por otras condiciones que no son coronavirus".

Sostuvo que "seguimos con una campaña de vacunación cada vez más profusa, que avanza sobre la población. Tenemos vacuna libre en primera dosis a partir de los 3 años y segunda dosis libre a partir de los 18 años".

"El porcentaje de vacunación de primera dosis en mayores de 50 años es del 96 por ciento y de un 92 por ciento en segunda dosis; de 18 a 49 años, una de las poblaciones que más preocupa por ser los que tienen más actividad, tenemos el 89, 4 por ciento con primera dosis, pero tenemos 74,5 por ciento con segunda dosis, y ya llevamos más de dos semanas de segunda dosis libre", puntualizó.

Kreplak informó que en la población adolescente "tenemos un 78 por ciento de esa población que ya recibió su primera dosis y un 54,3 por ciento con la segunda dosis y hay turnos. Ayer dimos 680 mil turnos para completar a esta población".

"En niños de más de 3 a 11 años tenemos un 57 por ciento vacunado con la primera dosis y un 28 por ciento con la segunda dosis", precisó y destacó que para llegar a esta vacunación se está trabajando con postas en escuelas.

Kreplak afirmó que "a pesar del leve aumento de casos estamos en el 6,4 por ciento de lo que fue el pico máximo de la segunda ola y eso es producto de la vacunación" y se refirió al aumento de casos en otros países debido a que tienen "un gran porcentaje de vacunados".

"Estamos en una buena situación epidemiológica, hay vacunación, tenemos postas de vacunación, experiencia, necesitamos que toda la población de vacune, que todos reciban la vacuna a partir de los 3 años, ya que eso es lo que más ayuda. Con la sensación que estamos haciendo un trabajo extraordinario es que seguimos insistiendo en la necesidad de vacunar al resto de la población", afirmó.

En ese escenario, el gobernador Kicillof volvió a convocar a la población a vacunarse, porque "donde no hay vacuna, hay pandemia".

"Lo que venimos a hacer es un llamado a cuidar lo que tenemos, a cuidarnos entre todos para preservar lo ganado con tanto esfuerzo. Los números están creciendo, pero de manera lenta", subrayó y enfatizó que "está demostrado que el no vacunado tiene 14 veces más probabilidades de quedar internado por un contagio".

En ese sentido, el mandatario remarcó que "hoy que tenemos la vacuna tenemos que concientizar, convencer, acompañar el proceso de vacunación para que sea universal. Por eso desde este viernes, habrá segunda dosis libre para mayores de 3 años".

Y completó: "En la provincia no se vacuna el que no desea hacerlo, no lo hace, o no se traslada a los vacunatorios. Antes teníamos gente buscando vacuna, hoy la vacuna busca a la gente".

Kicillof consideró que "la Provincia ya hizo lo suyo y ahora vemos crecer los casos, y para no ver un incremento mayor es que venimos a anunciar el Pase Libre con Vacuna", tras lo cual destacó que es una medida ya adoptada en otros países del mundo y en nuestro país en las provincias de Salta y Tucumán.

"Tenemos que alcanzar a todas las edades con la vacunación. Los segmentos de edad que más contagian son los que menos vacunados están", puntualizó y aclaró que la implementación del pase sanitario para algunas actividades "no implica restricción de aforo".

Detalló que "no va a haber una limitación al tránsito" de aquellas personas provenientes de otras provincias o del exterior "pero sí en actividades donde se necesita el pase libre".

"Estamos bien", dijo en relación a la campaña de vacunación en el territorio provincial, aunque juzgó que "hay que acelerar" aún más ese proceso frente lo que ocurre en países atravesados por la quinta ola de coronavirus.

"Uno ve y siente que el virus se le viene encima", graficó y remarcó que "hay que llegar a las fiestas (de fin de año) y a las vacaciones con una mayor cantidad de vacunados", insistió.

En ese sentido, el ministro Kreplak adelantó que en la próxima temporada turística habrá "postas de vacunación" en los lugares turísticos para favorecer la vacunación y que el carecer del pase sanitario "no sea un obstáculo" para el disfrute de actividades.

