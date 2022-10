El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fue duramente cuestionado por distintos sectores ante la represión policial que encabezó la Policía de la Provincia en las inmediaciones del estado de Gimnasia y Esgrima La Plata durante el partido con Boca

El Gobierno Nacional no está exento del señalamiento contra el funcionario que responde al gobernador Axel Kicillof y lo responsabiliza por la avanzada de los efectivos contra los hinchas platenses que dejó el saldo el fallecimiento de César Regueiro. A diferencia de lo expuesto por el Gobierno bonaerense, el presidente Alberto Fernández apunta contra Berni y no contra el jefe del operativo policial aunque, desde el entorno, aseguran que no mantuvo comunicación con Kicillof.

"Berni es el responsable", reveló una importante fuente del Gobierno tras el respaldo acérrimo de Kicillof, quien aseguró que el ministro "trabaja con muchísima dedicación". Según supo NA, el funcionario provincial es respaldado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, a pesar de sus constantes declaraciones sobre la ruptura de la relación, por lo que su continuidad en el cargo no admite discusión.

Otra de las que habló sobre el tema fue la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en la habitual conferencia de prensa de los jueves y, aunque evitó a dar precisiones del tema al asegurar: "El Presidente no opina sobre funcionarios en gestión y menos de los que no están bajo su orbita, y que estén en otra provincia. Sería bueno y sano que todo el mundo lo hiciera y que se respetara a los funcionarios en las funciones que ejercen". Asimismo, sumó: "Nos parece de una gravedad extrema lo que sucedió en la cancha de Gimnasia, además de nuestro pésame y nuestro dolor y acompañamiento a la familia del hincha fallecido.

Tiene que encontrarse rápidamente una resolución, entendemos que el gobernador lleva adelante una cantidad de medidas para la investigación y para saber cómo se manejó la fuerza policial en ese caso. Queremos fuerzas policiales que no repriman y que no vayan armados donde hay multitudes porque esto puede terminar en la pérdida de vida de varias personas". SR/KDV NA