(Por Daniel Scarímbolo).- El Gobierno nacional apuesta a la reactivación económica que ya se vislumbra en varios índices de actividad para avanzar en los próximos dos años con los compromisos del presidente Alberto Fernández en la campaña de 2019 y que se postergaron por la pandemia del coronavirus.

En simultáneo, la administración nacional buscar fortalecer el Frente de Todos, más allá del resultado electoral de las elecciones del próximo domingo 14.

"Lo que Alberto se comprometió a hacer en cuatro años se va a tener que hacer en dos", dijo a Télam un funcionario de la delegación que acompañó al mandatario a la Cumbre del G20, que se desarrolló el fin de semana pasado en Roma, y a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que deliberó lunes y martes en la ciudad escocesa de Glasgow.

En el Gobierno se basan en los números macroeconómicos que puede palpar concretamente la sociedad, como, por ejemplo, la suba de las ventas minoristas del 6,8% en septiembre pasado, respecto al mismo mes de 2019; o el crecimiento del 9,3% de la actividad industrial en el mismo período comparativo.

El mismo funcionario apuntó que, más allá de las elecciones legislativas del domingo 14, el Gobierno nacional "ya se acomodó" con el cambio de Gabinete realizado en la semana posterior a la derrota en las PASO, el 12 de septiembre último, y todo el frente oficialista "tiene su espacio".

Por ese motivo, en el Gobierno consideran que "no hay margen" para un escenario como el ocurrido tras las primarias sino que la premisa es "fortalecer" el frente para cumplir en los próximos dos años la plataforma electoral, golpeada por el impacto de la pandemia de la Covid-19.

Por lo pronto, el Presidente trajo desde Roma, donde asistió a la Cumbre del G20, el compromiso del Fondo Monetario Internacional (FMI) de tratar en el board de diciembre próximo las sobretasas de interés que pagan los países por deudas tomadas por niveles superiores a su cuota.

El mandatario se reunió en la Embajada argentina en Italia con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo, quien le aseguró que el tema de los sobrecargos está previsto "que se analice en diciembre", contó el Presidente a los periodistas argentinos que cubrieron la gira, que incluyó la Conferencia de Cambio Climático de Glasgow.

"Nuestros ministros de Finanzas esperan con interés que se siga debatiendo la política de sobrecargos en el Directorio del FMI en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios", resumió en el mismo sentido el documento final del G20.

Cuando en la tarde del 31 de octubre despegó el avión hacia Glasgow, dos pasajeros quedaron en Roma: el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz.

Ambos funcionarios quedaron abocados a la continuidad de las negociaciones con representantes del Fondo en Roma, y, al día siguiente, se reunieron con la directora adjunta del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack.

El jueves último, el vocero del FMI, Gerry Rice, adelantó que a fines de diciembre el directorio del organismo tratará su política de sobrecargos y ratificó su compromiso de continuar las negociaciones en torno a nuevo programa financiero.

La Argentina paga 3,05% de interés, dos puntos adicionales de tasa, por el préstamo de u$s 44.154 millones otorgado en forma excepcional al gobierno del expresidente Mauricio Macri.

El objetivo es cerrar el acuerdo antes de marzo próximo, cuando la Argentina deba afrontar un pago de US$ 2.873 millones. Este mes tiene un vencimiento de US$ 400 millones en intereses y otros US$ 1.880 millones el próximo 22 de diciembre. Y a principios del año próximo otras dos cuotas "pagables": US$ 731 millones en enero y US$ 372 en febrero.

Argentina tiene compromisos en 2022 por US$ 19.142 millones con el FMI, de los cuales US$ 17.892 corresponden a capital y US$ 1.250 a intereses.

Además del tratamiento que se hará con los sobrecargos, Fernández logró en el G20 que se incorpore en el documento final el pedido al FMI de crear el denominado Fondo de Resiliencia, con menores tasas y mayor plazo respecto a los cinco años de máximo del Stand By o los 10 años del Facilidades Extendidas, las otras líneas de crédito del Fondo.

Y consiguió en Glasgow el compromiso de una inversión de 8.400 millones de dólares hasta 2028-2029 de la empresa australiana Fortescue para producir hidrógeno verde en la localidad rionegrina de Sierra Grande, uno de los cinco proyectos más importantes de la compañía, denominado Pampa y totalmente para exportación.

Tendrá un aporte inicial de US$ 1.200 millones y creará en todo el período más de 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos.

"En un futuro nos encantaría que Argentina incorpore para su movilidad al hidrógeno, pero esa será otra etapa", reconoció el empresario y exrugbier Agustín Pichot, presidente de la empresa para la Región Latinoamérica, que remarcó que más allá de la cuestión económica "lo que más emociona es dejar un mundo mejor" al "descarbonizar", y aclaró que se utilizará "agua de mar desanilizada".

En tanto, en el marco de la COP26, la Argentina adhirió junto a un centenar de naciones a un acuerdo que establece un plan de lucha para frenar la deforestación y otro para recortar la emisión de metano, ambos hasta 2030.

Ya de regreso a la Argentina, y poco antes de que aterrizara la aeronave, el canciller Santiago Cafiero resaltó a los periodistas que cubrieron la gira europea que "la voz de la Argentina se escuchó" en el G20 y en la COP 26.

El hecho de que los planteos llevados a Roma y a Glasgow por Fernández "hayan estado en el documento final del G20, naturalmente habla de que la Argentina tiene una voz que no sólo expresa el caso argentino sino también el de los países de renta media que están en una situación similar", sintetizó el canciller.

El próximo paso internacional del Presidente será en la Cumbre del Mercosur, el 17 de diciembre en Brasil. (Télam)