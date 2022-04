El ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, llamó hoy a "romper la inercia" y "desafiar intereses" al participar junto al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de una jornada por el Día del Investigador Científico, a la vez que firmaron distintos convenios para líneas de financiamiento para Pymes y para avanzar en el polo tecnológico y científico de la provincia.

Durante el acto en el Fórum de la capital santiagueña, Filmus remarcó la importancia de “romper la inercia con decisión política” y aseguró que eso “tiene un costo, porque estamos acostumbrados en una dirección; cuando alguien decide ir en otra dirección, generalmente, se lo critica porque rompe las formas que veníamos haciendo las cosas”.

“Y eso tiene que ver mucho con lo científico, porque tratamos de hacer otra cosa que el sentido común plantea y tratamos de romper con la inercia portando innovación, transformación o descubrimiento”, añadió.

En esa línea, agregó: “Cuando uno toma una decisión política que rompe la inercia, lo que hace es desafiar intereses que ya están. Cuando alguien dice no voy a descentralizar, voy a federalizar, lo que está haciendo es atentar contra lo que siempre concentraron los recursos en los mismos lugares”.

Además señaló que "hay muchas cosas que se hicieron mal", como por ejemplo, "el 85% de la inversión de ciencia y tecnología del país se hace en el área metropolitana o región central”.

“Vamos a aumentar la inversión en ciencia y tecnología, pero no vamos a reproducir la inercia, ya que 23 mil millones van a ir a la federalización de la ciencia, lo cual permite que hoy para la provincia de Santiago del Estero se destine $700 millones para las obras que se van a hacer en el polo tecnológico y científico, $300 millones más para el equipamiento y $100 millones más para proyectos que la Provincia definirá a través de concursos”, anunció Filmus.

“No es fácil ser científico”, dijo y explicó que “tenemos políticas pendulares en Argentina, pasamos de años de gran apoyo a la ciencia a años, como nos pasó hace poco, que el presupuesto de ciencia cayó del 0,37% del PBI al 0,22%”.

En ese sentido, destacó: “Fue muy importante la posición de nuestro Presidente de la Nación (Alberto Fernández), que en el acuerdo con el FMI se planteó en un punto específico que no se van a tocar los fondos de ciencia y tecnología, que la ley prevé aumentar, porque si no, no hay crecimiento posible”, sentenció.

“Los países pobres son aquellos que no invierten en ciencia y tecnología, los ricos lo son porque lo hacen”, aseveró el ministro y añadió: “El modelo de país que está impulsando nuestro Presidente y Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) exige como elemento central el aporte de la ciencia y la tecnología”.

Por su parte, el gobernador Zamora, felicitó a los científicos en su día y a la vez resaltó la importancia de que “muchas ideas” en Santiago del Estero “hoy están cristalizadas en emprendimientos que tienen ofertas exportables”, como lo es la Pyme Mega Alfalfa S.A, que recibió hoy $230 millones del gobierno nacional, ya que exporta a varios lugares de Medio Oriente, con “un gran mercado”.

“Nos hemos visto atravesados, no solo por el centralismo en decisiones, sino por el ADN que adquirió nuestro país, y quizás tenga que remontarme a cosa de los años '60 a nivel internacional, con los organismos multilaterales, y no estoy hablando del FMI, ni del proceso de endeudamiento que venimos sufriendo países como el nuestro, sino de ese ADN que luego atravesó quizás todas las decisiones en materia de inversión pública”, expresó.

Pero aclaró: “Yo no tengo nada en contra de los porteños, son gente maravillosa, buena onda, sino que estamos hablando del centralismo como una concepción de una mirada”, y recordó que aún hoy hay economistas que siguen diciendo que “las provincias debíamos desaparecer para ahorrar gasto público”.

“Aún dicen en algunos programas de televisión que somos inviables, que nos tienen que mantener, cuando nosotros somos la primera productora de algodón del país, la cuarta de maíz, la quinta de soja, la octava exportadora en dólares del país y nosotros supuestamente tenemos que ser mantenidos por una ciudad que lo único que produce es sistema financiero”, manifestó.

El gobernador señaló: “Hoy estamos decididos a generar, y no es una utopía o un pensamiento, queremos hacer todo lo que podamos hacer en innovación”.

En ese sentido anunció que hace 10 años se viene investigando sobre la posibilidad de energía geotermal en las Termas de Rio Hondo, “para ver si podemos generar esa energía y esto es producto de nuestros investigadores y nosotros acompañamos con decisión política”.

“Estuve hablando con el geólogo Abel Pesce, quien está a cargo de la investigación y las perforaciones que se están haciendo y me dijo: En cuatro meses se sabrá si podemos generar esa energía, y si esto es positivo estamos ante la futura Vaca Muerta de energía geotermal del país”, concluyó Zamora. (Télam)