El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó hoy que en los próximos días enviará a la Legislatura un proyecto de reforma de la Constitución de la provincia, a la vez que negó que la iniciativa se relacione con un intento por ser habilitado para una nueva reelección en el cargo en 2027.

Melella, quien asumirá su segundo mandato consecutivo al frente del Poder Ejecutivo fueguino el 17 de diciembre, avisó que el contenido de la modificación constitucional tendrá como ejes a la eliminación de cargos vitalicios, al establecimiento de un tope en la cantidad y posibilidad de reelección de los legisladores y al apartamiento de la política de la selección y remoción de jueces.

“Reformar la Constitución significa dar más democracia a las instituciones, que no haya más cargos vitalicios en la provincia, que el número de legisladores (15 en la actualidad) sea el mismo hasta que la provincia tenga 400.000 habitantes (tiene 180.000 actualmente). ¿Por qué el gobernador tiene derecho a dos períodos de Gobierno y los legisladores puede ser reelectos de manera indefinida?, se preguntó el gobernador al anticipar parte del contenido de la reforma en diálogo con medios fueguinos.

En la misma línea, agregó que “no queremos más a la política en el proceso de selección o remoción de jueces, como ocurre hoy por hoy”.

Melella refutó a los que opinan que en la actual situación política del país, en las puertas de un cambio de Gobierno a nivel nacional y en medio de una crisis económica, no es posible abordar este asunto.

“La situación nacional no tiene nada que ver. Algunos quieren mezclar todo. No importa el cambio de Gobierno ni la economía. Los tiempos nunca son los tiempos para algunos, porque no son los tiempos de abandonar sus privilegios”, aseveró.

También negó que se trate de un intento re-reeleccionista: “lo digo desde que era intendente de la ciudad de Río Grande. No voy a presentarme a un tercer mandato”, aclaró.

Por su parte el legislador provincial del Movimiento Popular Fueguino (Mopof) -un partido aliado del gobernador- Pablo Villegas se pronunció en contra del intento de reforma constitucional.

“La victoria de (Javier) Milei es producto del fracaso de la clase política. Esta pretensión de reforma se inscribe en la saga de desaciertos y agendas alejadas de la realidad y de los problemas cotidianos de la gente”, aseveró el legislador.

Villegas también se preguntó “quién puede pensar que reformando la Constitución aparecerán las condiciones económicas y financieras para que haya más clases o se saque de la línea de pobreza a los policías que arriesgan su vida todos los días”.

Según el funcionario, la reforma es parte de una estrategia “muy difundida en la historia contemporánea del país” y que “más allá de los firules o colores con que se pinte, busca generar una expectativa de re-reelección”.

Otro que se mostró contrario a la posibilidad de una modificación constitucional es el juez del Superior Tribunal de Justicia fueguino Ernesto Loffler, quien aconsejó “no tocar” la Carta Magna.

“Dejemos a la Constitución. Las constituciones tienen que ser escuetas, tienen que adaptarse, no hay que tocarlas. La Constitución argentina es la segunda más antigua del mundo después de Estados Unidos. No hay que tocar los textos constitucionales”, aseguró el magistrado en declaraciones a Radio Fueguina.

Loffler también consideró “un agravante” pretender esta reforma dentro de “un período de crisis como el que estamos atravesando”.

“Lo que la gente quiere, piensa o siente se ve de alguna manera incidido por la situación económica en periodos de crisis. Hay que encarar estas reformas cuando el pueblo esté en paz, con tranquilidad y pueda reflexionar sin interferencias”, concluyó el integrante de la Corte provincial. (Télam)