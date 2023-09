El gobernador bonaerense Axel Kicillof sostuvo hoy que las elecciones nacionales no son para "expresar la bronca" sino para "decidir el futuro", y consideró que los votantes de los candidatos presidenciales de la oposición, Javier Milei y Patricia Bullrich, "no creen que es con menos Estado".

"Hoy estuvieron presentes todos los intendentes del espacio, estuvieron las organizaciones gremiales y mucha gente suelta porque ve que hay mucho en riesgo. Ahora no se trata en la urna de expresar la bronca, se trata de decidir el futuro", exhortó Kicillof en diálogo con la prensa tras el acto que encabezó junto al ministro de Economía, Sergio Massa, en la localidad bonaerense de Ensenada.

Finalizado el acto, el gobernador que busca la reelección en la provincia de Buenos Aires se acercó al público secundado por el intendente local Mario Secco y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, que lo esperó fuera del Club Cambaceres de Ensenada donde Unión por la Patria (UxP) relanzó su campaña bonaerense.

Para Kicillof, desde "las PASO está cambiando algo que es que la sociedad presta un poco más de oído a las ideas de los candidatos" y exhortó a los militantes a "ir a contarles" a los votantes "qué pensamos hacer y sobre todo lo que está en riesgo".

MIRÁ TAMBIÉN Grindetti dijo que si el sindicalista docente Baradel jode, le intervenimos el gremio

El gobernador acusó a las fuerzas opositoras de hablar "de nuevo de negacionismo" y de decir que "los derechos humanos son un curro".

"Yo creo incluso que el que votó a Milei, el que votó a Bullrich… la mayoría no piensa esas cosas, no cree que es con menos Estado. No se trata de eso, necesitamos más infraestructura", replicó.

Y exhortó: "Hay que ir a hablar, hay que tomarse el trabajo, hay que tener la paciencia, hacerlo con mucha humildad, escuchando, prestando la oreja y también explicando lo que queremos decir. Estamos en condiciones muy competitivas".

En declaraciones a Télam, el jefe de Gabinete y candidato vicepresidencial de UxP, Agustín Rossi, expresó: "Estamos muy contentos, ha sido un acto muy maravilloso, con una gran movilización de todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires, muestra un peronismo fuertemente y unido".

MIRÁ TAMBIÉN El jefe de Gabinete Agustín Rossi visitará mañana una localidad de Corrientes

"Los que tenemos una idea de futuro sabiendo que claramente hay que construir lo que falta, que no se hace ni con motosierra, ni con picana, ni con dinamita", analizó.

La presidenta de la Cámara de Diputados y referente del Frente Renovador (FR), Cecilia Moreau, se refirió en diálogo con esta agencia a la votación de mañana en el Senado de la eliminación del Impuesto a las Ganancias: "Mañana va a ser un día inolvidable, vamos a lograr que casi un millón de trabajadores dejen de pagar ganancias. Queda mucho por hacer todavía".

La senadora nacional Juliana Di Tullio calificó el acto como "maravilloso" y "lleno de mística", que, dijo, el peronismo necesitaba para "revertir el resultado" de las PASO y ganar en octubre.

También la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (Fe-Sitraju) y diputada nacional, Vanesa Siley, consideró al evento como "hermoso" y manifestó que sirve para "recargar fuerzas y seguir trabajando" para las elecciones generales.

Al referirse sobre la propuesta de Massa para eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, sentenció: "Va a ser la primera vez que un futuro presidente cumpla una promesa antes de ser presidente".

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, destacó la "épica" en el estadio de Cambaceres y remarcó la "alegría y la centralidad de la clase trabajadora" en la jornada.

Del gobernador Kicillof, resaltó: "Es el candidato natural de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Ha hecho un esfuerzo notable en potenciar a una provincia que es el futuro motor de la Argentina".

El secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini, destacó: "El peronismo cuando se moviliza y cuando se motiva es como cuando pones un tractor en una barranca abajo: es imparable".

Y valoró que el ministro de Economía haya puesto "centralidad en el movimiento sindical argentino".

También el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, destacó la presencia de "más de 50 mil compañeros" en el acto para "apoyar este proyecto que es el único que garantiza, paz, pan, trabajo y futuro".

El jefe comunal recalcó que la coalición oficialista pone la "mirada en los sectores medios y en los más vulnerables" y exhortó: "Vamos a seguir recuperando el salario de las y los trabajadores, y las jubilaciones". (Télam)