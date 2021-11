El gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunió hoy con las periodistas que denunciaron ante la Justicia haber sido víctimas de abuso sexual en la Casa de Gobierno de la provincia mientras cubrían el cierre de las elecciones nacionales del domingo pasado y en las PASO, y se comprometió a aportar en la investigación.

“Agradezco que hayan aceptado la invitación para hablar, me he solidarizado públicamente, pero quería hacerlo personalmente con las dos periodistas y escucharlas un poco más para que me cuenten lo ocurrido”, manifestó tras reunirse con las trabajadoras de prensa Carolina Ponce de León y Mariana Romero.

Del encuentro participó también José Romero Silva, quien se desempeña como monitor por Tucumán de la Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

Al finalizar la reunión, Jaldo dijo que asumió "el compromiso de ver y poner a disposición todos los elementos necesarios a los efectos de la investigación", mientras que las dos periodistas que denunciaron haber sido víctimas de manoseos exigieron que "se tomen las medidas necesarias de seguridad" en los ámbitos de trabajo.

Además, el gobernador afirmó que dio instrucciones "al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para que se ponga en contacto con el fiscal Daniel Marranzino" y le entregue "todas las filmaciones" que estén en poder de la gobernación.

En cuanto al intercambio con Fopea, Jaldo relató que el eje de la charla fue "buscar espacios para que la prensa pueda desarrollar con seguridad su tarea de informar".

Sobre ese punto, el gobernador anunció que asignará al periodismo "un área" de la gobernación "para que pueda trabajar con comodidad", espacio que será dotado "de equipos, computadoras y elementos necesarios" para periodistas y medios, prometió.

En tanto, Ponce de León y Romero, las dos periodistas acosadas y maltratadas durante la jornada del domingo, subrayaron que este tipo "situaciones durísimas" lo sufren únicamente las mujeres, y reclamaron que "se tomen las medidas necesarias de seguridad" y se "capacite al personal de la administración pública para contener" a quienes las padecen.

“Esto no les pasa a los hombres, a quienes sí los pueden maltratar, golpear o insultar, pero ninguno sufrió acoso sexual de la manera que las mujeres lo vivimos. Es por eso que pedimos que esto se termine y que se tomen las medidas necesarias de seguridad en nuestro ámbito de trabajo”, demandó Ponce de León.

Y luego agradeció la convocatoria de Jaldo como también el acompañamiento de la entidad Fopea, a cuyos miembros les reconoció que "desde el primer momento" le brindaron "asesoramiento para manejar esta situación", según apuntó.

Por su parte, Romero remarcó que "todo el personal de la administración pública", tanto nacional como provincial, debería estar "capacitado para contener a las mujeres ante estas situaciones, que son durísimas".

En representación de Fopea, Romero Silva adelantó que esa asociación, que agrupa a periodistas y profesionales de la comunicación, se involucrará en el seguimiento de la causa judicial hasta que se identifique a los autores del hecho.

"Queremos saber quiénes son los responsables, pedimos a la Justicia que atienda a las víctimas y que avance la causa”, manifestó el delegado de la entidad en Tucumán.

El miércoles, al tomar conocimiento de los episodios de abuso sexual sufridos por las dos periodistas, el jefe de Gabinete Juan Manzur (gobernador de Tucumán en uso de licencia) condenó "enérgicamente" los hechos, como también los repudió la portavoz gubernamental, Gabriela Cerruti, en ambos casos a través de las redes sociales.

Ponce de León, quien se desempeña en la emisora Radio Universidad, y Romero, trabajadora de prensa en Radio 10 de Tucumán, denunciaron haber sido abusadas en la Casa de Gobierno mientras cubrían las elecciones primarias del 12 de septiembre y en las generales de este domingo pasado.

Ponce de León sostuvo que el domingo, mientras cubría las elecciones legislativas de Tucumán, fue acorralada por tres personas en la sede gubernamental, quienes la manosearon, y que al llegar al lugar donde estaban sus compañeras se puso a gritar.

Este miércoles, tras enterarse de la denuncia de Ponce de León, radicada ante la Justicia, Romero contó a través de Twitter que ella padeció algo similar en la cobertura de las PASO del 12 de septiembre, cuando cubría la información en la gobernación tucumana, a la que en esa oportunidad habían entrado “muchas personas que no eran trabajadores de prensa”.

Romero contó que en esa jornada fue manoseada “fuertemente” por un desconocido, pero que en el momento no dijo nada.

"Hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera", confió. (Télam)