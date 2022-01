El intendente de la localidad cordobesa de Villa Allende, el exgolfista Eduardo "Gato" Romero pidió hoy licencia en su cargo hoy por problemas de salud, y lo suplantará María Teresa de Vélez, titular del Concejo Deliberante.

Romero transita su segundo periodo al frente de la ciudad de las sierras Chicas, y tras conocerse hace unos meses que padece una enfermedad, decidió alejarse un tiempo de la función pública, para dedicarse a sus tratamientos.

En sus redes sociales, el jefe comunal escribió: “A mis vecinos de Villa Allende. Aquí estoy nuevamente para contarles lo que me está pasando, y sobre todo, las razones por las cuales no puedo estar ahí, al lado de ustedes como lo hice siempre”.

“Mi estado de salud es delicado y hace algunas semanas comencé un largo tratamiento con altibajos, que hoy me obliga a darles una noticia que nunca imaginé y para la que nunca me preparé. Junto a mi equipo y mi familia, decidimos que lo mejor es poner una pausa en mis funciones como Intendente de Villa Allende, pidiendo una licencia temporal que me permitirá enfocarme en mi salud”, sostuvo.

En ese mensaje, el intendente agregó: “A lo largo de mi vida, primero como deportista y luego como intendente, desarrollé una profunda vocación de servicio que no se acabará nunca, y ese es mi compromiso inclaudicable con todos ustedes”.

Los saludos, deseos de pronta recuperación y agradecimientos abundaron en las redes sociales luego del mensaje de Romero.

De Vélez asumiría la intendencia la semana próxima. (Télam)